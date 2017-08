Uhldingen-Mühlhofen Anita Kussaucher engagiert sich für Lesepaten

Der Verein Bürger für Bücher unterstützt die Bücherei in Oberuhldingen auch finanziell. Eine Leserallye wendet sich an Kinder und Jugendliche. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde.

Uhldingen-Mühlhofen – Mit dem Umzug der Schule von der Überlinger Straße in Oberuhldingen in die Lichtenbergschule blieb die Lesekultur anfangs der 1990er Jahre vor Ort an der 1994 gegründeten Bücherei. Ihr Name Treffpunkt Bücherei verweist auf das Kommunikative der Einrichtung zum Schmökern in einer ruhigen Ecke oder im Foyer zum Gespräch. Hauptarbeit ist die Ausleihe.

Dorothee Rau als Leiterin (seit 2015), ihre Mitarbeiterin Vera Sorg sowie weitere neun ehrenamtlich Mitarbeitende haben alle Hände voll zu tun, um die Bücherei im Medienhaus der Gemeinde unter die Leseratten jeden Alters zu bringen. Über einen Bestand von 15 000 Einheiten verfügt die Bücherei: Romane, Reiseführer, Kinderbilder- und -lesebücher (knapp 600), Zeitungen und Zeitschriften, Computerspiele, Gesellschaftsspiele, Jugendromane, Ratgeber, TipToi-Bücher und -Stifte, Bilderbücher, Hörbücher, Sachbücher, Krimis, WLAN, eBooks, eBook-Reader, Spielfilm-DVDs, Musik-CDs. Gelesen wird, wie zu erkennen ist, heutzutage nicht nur mit den Augen, sondern in der audiodigitalen Zeit auch mit den Ohren. So wird Wissen lebendig, wenn etwa ein TipToi-Buch "Entdecke die Stadt" heißt.

Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen verbucht 12 500 Euro für ihre Bücherei in der Haushaltssatzung. Als die Bücherei 2003 trotzdem auf den finanziellen Prüfstein kam, gründete sich der Verein Bürger für Bücher als Förderverein für den Treffpunkt Bücherei. 36 Mitglieder setzen sich persönlich und mit Geld für den Erhalt der Bücherei ein – jedes Jahr mit dem Online-Katalog, mit Buchspenden, Preisen für die Leserallye, mit Leseabenden, Kindertheater und Flohmarkt, Unterstützung bei Veranstaltungen, bei denen sich auch die Bücherei präsentiert, wie etwa beim Familientag beim Hafenfest oder beim Weihnachtszauber im Innenhof der Alten Schule.

Jüngst wechselten Manfred Mall und Anita Kussauer den Staffelstab: Sie übernahm von ihm den Vorsitz, er von ihr das Amt des Kassierers im Verein. Sie lese gern, sagt Anita Kussauer. "Eine gut sortierte Bücherei wie unsere ist wichtig für die Gemeinde." Zudem wolle das Projekt Lesepaten an der Lichtenbergschule das Lesen fördern: Ein Mal in der Woche wird in einer Schulstunde mit Kindern der zweiten bis vierten Klassen die Freude am Lesen geweckt. Die Kinder, so Anita Kussauer, seien "stolz auf ihre Lesepaten".

"In den Ferien ist trotz nur leicht geringerer Öffnungszeit die Bücherei besonders gefragt", sagt Dorothee Rau, denn unter dem Stichwort "Heiß auf Lesen" läuft von Juli bis September die Leserallye, an der im Vorjahr mehr als 80 Kinder und Jugendliche mitmachten: Sie lesen mindestens drei Bücher – einer brachte es schon auf 26 – und beantworten dazu schriftlich vier Fragen. Die Teilnahme wird bescheinigt, denn als Abschluss winken vom Förderverein gestiftete drei Hauptpreise.

Wer teilnimmt, erhält auf jeden Fall beim Abschluss eine Anerkennung. Maxim und Oliver waren mit ihrer Mutter Eleonore Feser in der Bücherei: Ihr Faible fürs Abenteuerbuch verbinden die Brüder mit der Teilnahme an der Leserallye und der Hoffnung auf einen Preis.

