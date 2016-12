Uhldingen-Mühlhofen Anhänger löst sich vom Sattelzug: Polizei geht von Manipulation aus

Als ein Lastwagenfahrer nach einer Pause seine Fahrt fortsetzt, löst sich der Anhänger und kracht in eine Betonwand. Die Polizei sucht nun nach einem Unbekannten, der möglicherweise die Verbindung entriegelt hat.

Ein Schaden von rund 10 000 Euro ist am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, an einem Sattelzug entstanden, als sich der Anhänger von der Zugmaschine löste und gegen eine Betontrennwand stieß. Der 44-jährige Fahrer war am Morgen gegen 4 Uhr bei München losgefahren und gegen 9 Uhr auf den Parkplatz Wölfle gefahren, um eine gesetzlich geforderte Lenkzeitunterbrechung durchzuführen. In dieser Zeit blieb er im Führerhaus, telefonierte und schrieb SMS, bis er gegen 10 Uhr weiterfuhr, schreibt die Polizei.

Bei der Ausfahrt vom Parkplatz auf die Bundesstraße 31 löste sich der Sattelanhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen den Fahrbahnteiler aus Beton. Ein Defekt an der Sattelkupplung konnte nicht festgestellt werden, die Polizei vermutet vielmehr, dass ein Unbekannter während der Pause die Sattelverbindung entriegelte und löste. Mögliche Zeugen werden gebeten mit der Verkehrspolizei, Telefon 07571/1040, oder dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/8040, Kontakt aufzunehmen.