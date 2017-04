Uhldingen-Mühlhofen Alte Fabrik feiert Premiere in Welterbesaal

Die Alte Fabrik hat erstmals im modernen Ambiente des Welterbesaals gespielt.

Mit einem "luschtigen" schwäbischen Abend hat die Alte Fabrik Premiere im neuen Welterbesaal gefeiert. Neben dem urigen Mühlhofener Fabrikgebäude gibt es mit dem modern gestalteten Welterbesaal nun eine zweite, recht konträre Spielstätte für die Kleinkunst in der Gemeinde. Dass diese gut bei den Bürgern ankam, war am Premierenabend gleich in mehrfacher Hinsicht zu spüren.

Neben dem erstklassigen Programm, das die Urschwaben Eckhard Grauer alias Leibssle, Sabine Essinger und die Kehrwoch-Mafia gestalteten, erfreuten sich die Zuschauer an der hervorragenden Akustik, dem modernen Ambiente sowie an der breiten Bühne, vor der viele Stühle aufgebaut werden können, wodurch das Publikum nahe am Geschehen ist. "Wirklich ein Gewinn für Uhldingen", lauteten unisono die Kommentare der Premierengäste, die kaum aus dem Lachen herauskamen, als der bruddelnde Besserwisser Leibssle vom Alltag eines Schwaben berichtete. In Anzug und feingeripptem Cordhut grantelte er gegen seinen hinterlistigen Nachbarn, den Zeeb, der nur zwei Monate, bevor der Leibssle selber seine spätere Frau, die Lisbeth, kennenlernte, mit ihr posiert habe. Beim Zeeb, da hört Leibssles Toleranz definitiv auf.

Die Diskussion ums bargeldlose Bezahlen hingegen stellt für ihn kein Problem dar: "Da zahlt man halt wieder wie früher mit Muschle. Ein Bier kostet dann 2 Muschle 70. Und du kriegst noch drei Gehörknöchele vom Eichhörnle zurück." Verständnis zeigte das schwäbische Urgestein auch für die Wirtin seines Stammlokals, dem "Schwanen", denn dort gibt es nicht immer alles. Schließlich sei sie sparsam und gehe erst nach 18 Uhr das Brot zum halben Preis einholen. Und so gibt es zur Mittagszeit im "Schwanen" auch schon mal Weißwurst mit Schneckennudeln. Das Alter Ego des Reutlinger Kabarettisten Eckhard Grauer ist authentisch und saukomisch. Kurzweilig philosophierte der bekennende Biertrinker über geerbte Weinberge oder echauffierte sich über die ungeliebte Schwägerin, die an psychokeramischem Syndrom leide: "Die hat einen Sprung in der Schüssel."

Mit Sonnenbrille, schwarzem Anzug und Hut erinnerten Buddy Bosch und Bernd Steckroth von der Kehrwoch Mafia an die Blues Brothers, doch die Beiden machen schwäbische Mundart-Musik mit selbst komponierten, zum Teil auch alt bekannten Rhythmen, die sie mit eigenen Texten kombinieren. Dabei scheint dem Duo das Putzen und Schrubben im Blut zu liegen, wie sie mit dem Lied "Kehrwoch en d'Nacht" (Strangers In The Night) an Boschs Lieblingsinstrument, einem illuminierten Besen, tatkräftig unter Beweis stellten. "Eine Kehrwoche, die die Nachbarn nicht hören, ist keine", konstatierte die schwäbische Mafia. Die Lieder des Duos wurden auf der Gitarre handgeschabt und kamen gut an im neuen Saal. Kehrwoch hielt ferner Sabine Essinger, die in ihrer Paraderolle als Berta Fleischle mit Schwertgosch und Kittelschürz äußerst resolut den Betreiber der Alten Fabrik Martin Möcking kurzerhand von der Bühne kehrte, als dieser zur Begrüßung im neuen Ambiente ansetzte.

Unter den Premierengästen befand sich auch das Haus-Ensemble der Alten Fabrik, Die Perlen. Die Laienschauspieler aus der Region, allen voran Gabi Biedermann und die Gründerin der Schauspieltruppe Kerstin Anske-Krenz, äußerten sich rundum begeistert von der neuen Spielstätte: "Hier würden wir auch gerne spielen."

Die Dependance

Durch den neuen Welterbesaaal im Gebäude der Tourist-Information bekommt Unteruhldingen eine professionelle Bühne und die Alte Fabrik in Mühlhofen die Möglichkeit, sich hierher auszudehnen. Die Dependance ist größer als das Haupthaus: Die Alte Fabrik kann für 200 Gäste bestuhlt werden, der Welterbesaal für 300. Allerdings sind Matthias Becht und Martin Möcking – anders als in der Alten Fabrik – nicht Betreiber des Welterbesaals, das ist die Gemeinde. Die Alte Fabrik pachtet den Saal an bestimmten Terminen als zusätzliche Spielstätte. Bei der Programmplanung kann Eventmanager Becht nun auch Künstler einbeziehen, denen die Mühlhofener Bühne für ihre Auftritte zu klein ist. Die nächsten Veranstaltungen im Welterbesaal: Am 21. Mai gastiert das größte deutsche Ensemble-Kabarett, die Berliner Distel, mit einem Sondergastspiel einmalig im Welterbesaal. Am 24. Juni folgt das "Berchtesgadener Bauerntheater" mit dem Stück "Das narrische Alter". Am 3. und 4. August, 20 Uhr, gibt es Sommertheater mit einem Komödienhit aus Schweden: "Patrick 1,5", auf die Bühne gebracht von den Theatergastspielen Fürth. "Meine dicke Freundin" vom Boulevardtheater Deidesheim feierte Erfolge im Londoner West-End und am 17. August, 20 Uhr, gastiert die Truppe im Welterbesaal.

Karten sind jeweils im Vorverkauf in der Alten Fabrik erhältlich, entweder telefonisch (0 75 56/9 29 48 89), online oder an der Abendkasse, sowie in allen SÜDKURIER Service-Centern.

