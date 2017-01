Uhldingen-Mühlhofen Altbewährtes und Neues in Alter Fabrik

Die Betreiber der Alten Fabrik präsentieren ein vielseitiges Programm für das kommende halbe Jahr. Es ist eine Mischung aus Kabarett, Krimidinner und Livemusik.

Kabarett, Krimidinner, Livemusik – mit dieser bewährten Mischung startet die Alte Fabrik ins neue Jahr. Gleich am morgigen Freitag und dem darauf folgenden Samstag ist die Leipziger Pfeffermühle mit ihrem aktuellen Programm "D-saster" zu Gast, erstmals an zwei Abenden. Da die Veranstaltungen der Pfeffermühle in den vergangenen Jahren immer recht schnell ausverkauft waren, entschlossen sich die Betreiber der Alten Fabrik, Martin Möcking und Matthias Becht, in diesem Jahr einen zusätzlichen Termin anzubieten. Neben bissigen Pointen und deftigem politischem Witz gibt es geschliffene Dialoge, komödiantische Spielszenen und: Gesangsnummern. Gespielt wird am 13. und 14. Januar, jeweils um 20 Uhr.

Weiter geht es am 20. Januar mit Miroslav Nemec, der dem Publikum seit über zwanzig Jahren als Hauptkommissar Ivo Batic im ARD-Tatort bekannt ist. Doch Nemec ist weit mehr als Batic. An diesem literarisch-musikalischen Abend erzählt, rezitiert, liest und singt er aus seiner Autobiografie "Miroslav Jugoslav". Nach Frederic Hormuth, einem Mannheimer Kabarettisten, der am 28. Januar überraschende Wahrheiten als knackige Pointen serviert, erleben die Gäste der Alten Fabrik im Februar kulinarische Höhenflüge: umrahmt von einem ausgewählten Vier-Gänge-Menü ermittelt am 3. und 4. Februar beim beliebten Krimidinner der große Wissenschaftler und Erfinder des 19. Jahrhunderts Sherlock Holmes. Nur wenige Tage später, am 10. und 11. Februar, tappen die Gäste hingegen völlig im Dunkeln: "Dinner im Dunkeln – das Original" entführt in eine neue faszinierende Welt der feinen Sinnlichkeit. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Der Fabrik-Kabarett-Klub geht 2017 ins dritte Jahr und Gastgeberin Martina Brandl hat weder Kosten noch Mühen gescheut, eine explosive Gäste-Mischung von internationalem Format nach Mühlhofen einzuladen. Am ersten von insgesamt vier Abenden in diesem Jahr geben sich der Schauspieler, Kabarettist und Musiker Roland Baisch, Zauberkünstler und Comedian Erasmus Stein und Wortakrobat Michael Schönen ein Stelldichein auf der Bühne. Lilo Wanders ist gaga, geil und gierig und gleitet mit 60 vergnügt, beschwingt und neugierig in ihren Altweibersommer. Diesen – und die damit verbundenen Freiheiten – genießt die Kult-Diva am 18. März ab 20 Uhr in Mühlhofen. Am 15. April gastieren Alice Hoffmann und Bettina Koch als "die Ään und das Anner" in "Knete, Kerle, Karma" – ein demografischer Wandel zwischen Lust und Lagerfeld, Herdanziehung und Tauschhandel.

Am 29. April erhebt sich Patrizia Moresco mit intergalaktischer Geschwindigkeit mit ihrem Programm "Die Hölle des positiven Denkens" wie Phönix aus der Flasche. Nichts und niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst. John Doyle hat am 13. Mai dagegen "voll den Stress", doch bei ihm kann man entspannt darüber lachen. In der Tradition amerikanischer Singer/Songwriter präsentiert Johna am 26. Mai ihr Debütalbum "The Long Way Home". Johna and Band tourten bereits durch Europa, die USA und Kanada und spielten als Support für Jennifer Rush, Luxuslärm und Nick Howard.

Außerdem lädt Martina Brandl zum zweiten Fabrik-Kabarett-Klub (FKK) kurz vor der Sommerpause wieder hochkarätige Gäste in die Alte Fabrik, die sich mit ihren Auszeichnungen gegenseitig überbieten: die herrlich verklemmte Rosemie, 2015 – ebenso wie die Brandl selbst – mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet, De Frau Kühne, Preisträgerin des Paulaner Solo 2016 zwischen den Zeilen sowie Liedermacher Manfred Maurenbrecher (Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Deutscher Kabarettpreis und Deutscher Kleinkunstpreis), von dem Wolfgang Niedecken, Frontmann der Kölschrock-Band BAP sagt, er sei einer der besten Texter in diesem unseren Lande. Alle Veranstaltungen des kommenden halben Jahres verdienen das Prädikat "herausragend" – wie immer in der Alten Fabrik.



