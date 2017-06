Uhldingen-Mühlhofen Afrikanischer Stand in Oberuhldingen soll Austausch ermöglichen

Informationen über die Integrationsarbeit in der Gemeinde und afrikanische Köstlichkeiten gab es an einem Stand beim Dorffest Oberuhldingen.

Katayef, Basbouse und Hansbasha? Für all die, die beim Dorffest in Oberuhldingen den Stand unter dem Motto "Gemeinsam in Uhldingen-Mühlhofen" besuchten, sind das jetzt keine Fremdwörter mehr. Es handelt sich um kulinarische Köstlichkeiten aus Afrika und Asien, die probiert werden konnten. So sind Katayef Minipfannkuchen mit einer arabischen Puddingfüllung, Basbouse ein arabischer Grieskuchen und Hansbasha ein Brot aus Eritrea.

Am Stand waren verschiedene Vereine und Organisationen vertreten, die in irgendeiner Form zur Integration der neuen Mitbürger beitragen. Ziel des Stands war es, den Austausch und Kontakt zwischen den Einheimischen und den neuen Bürgern zu fördern, Ängste zu nehmen und Informationen über die Integrationsarbeit in der Gemeinde zu liefern.

Der Unterstützerkreis Migration (UMUM) stellte neben seinen verschiedenen ehrenamtlichen Angeboten das momentan entstehende interkulturelle Projekt des Gemeinschaftsgartens vor, zu dem gestern Abend ein Gesprächsaustausch stattfand und das sich aus dem „kommunalen Flüchtlingsdialog“ der Gemeinde mit dem Thema "Wie leben wir zukünftig zusammen?" entwickelt hat. In einem Gartengrundstück nahe des Sport- und Funparks soll ein Ort des Miteinanders von geflüchteten und einheimischen Menschen entstehen, wie Susanne Hofmaier, Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, erläuterte.

Der Familientreff Kunter-Bund hatte Bastelangebote für Kinder vorbereitet, auch Kinderschminken stand auf dem Programm. Die Gemeinde und die Diakonie Überlingen informierten zu den Anschlussunterbringungen und Gemeinschaftsunterkünften in Uhldingen-Mühlhofen. Auch die Fahrrad-Werkstatt war vor Ort, die unter anderem die Integration im Bereich der Verkehrssicherheit beim Fahrradfahren unterstützt.