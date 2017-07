Uhldingen-Mühlhofen "Äffle und Pferdle" sorgen für einen Gute-Laune-Abend

Das schwäbische Kult-Duo begeistert mit seinem trockenen Humor die Besucher in der Alten Fabrik in Mühlhofen.

Eine große Fangemeinde haben das Duo „Äffle und Pferdle“ und die kam auch trotz sintflutartigem Regen am Samstagabend in die Alte Fabrik nach Uhldingen-Mühlhofen. Der trockene Humor des schwäbischen Kult-Duos und die nass-dampfenden Kleidungsstücke gaben die Symbiose für einen überaus gelungenen Abend.

Schon nach wenigen Augenblicken lächelte das Publikum glückselig, denn es tut offensichtlich bereits gut, die Stimmen der Kult-Zeichentrickfiguren zu hören. Die Stimmen, das sind Volker Lang (Pferdle) und Heiko Volz (Äffle). Ganz ohne Bühnenshow, Musik und Tamtam kommen sie daher, denn sie sind schlicht und ergreifend einfache Sprecher. Armin Lang, der 1996 verstorbene Bruder des heutigen Pferdle-Sprechers Volker Lang schuf 1959 die Urform der launigen Sprücheklopfer. Das Pferdle – als Idee diente das Wappentier des Süddeutschen Rundfunks – und das Äffle – Grundlage waren die Tiere in der Stuttgarter Wilhelma – waren ursprünglich die Füller zwischen der Werbung im Vorabendprogramm „des Dritten“ im Fernsehen.

Aus längst vergangener Zeit präsentierte das Duo dem Publikum in der Alten Fabrik zunächst einen VHS-Film, den Heiko Volz vor Kurzem aus dem Keller geholt hatte. 1990, zum 30. Geburtstag von „Äffle und Pferdle“ wurde dieser ausgestrahlt und seither nicht mehr gezeigt. Die Fans lieben „ihre“ Stars, und das nicht nur wegen der unablässigen Folge von tiefschweifenden Sprüchen. Ein Beispiel: Äffle: „Was haben die Menschen früher gehabt, als es noch keine Handys und Computer gab?“; Pferdle: „Ihre Ruh“.

Beim Schmaus von Maultaschen mit Kartoffelsalat – eine der Leibspeisen der schwäbischen Tierchen – , rückte so mancher Gast in der Pause mit der Sprache raus: Es sind die Jugenderinnerungen, an eine vergangene Zeit, durch die „Äffle und Pferdle“ begleiteten. Heiterkeit und ein paar schöne Stunden durch ehrliche, gute Unterhaltung statt Fake news und Randale in Hamburg, so fasste es ein Gast zusammen. Jeden Freitag ist das tierische Duo nun wieder in der Landesschau um 19.25 Uhr zu sehen. Volker Lang, der immer wieder selbst herzlich lachte, und Heiko Volz bescherten ihrem Publikum einen richtigen Gute-Laune-Abend.