Überlingen Zwölf neue betreute Wohnungen am Schättlisberg

Die Linzgau Diakonie Altenhilfe stockt das Altenpflegeheim am Schättlisberg in Überlingen auf: Auf dem Flachdach entstehen zwölf neue betreute Wohnungen, die am 1. Juli bezugsfertig sein sollen. Die Linzgau Diakonie Altenhilfe investiert 2 Millionen Euro in den Bau.

Überlingen – Bald ist es 20 Jahre her, dass die 1995 gegründete Linzgau Diakonie Altenhilfe (LDA) am Schättlisberg mit dem Bau ihrer ersten betreuten Altenwohnungen begonnen hatte. Im Juli 1999 konnten die ersten Wohnungen bezogen werden. Kurz darauf wurde der Grundstein für das Altenpflegeheim gelegt, das im Oktober 2000 eröffnet wurde. Längst hat sich das Zentrum etabliert und beherbergt in 96 Wohnungen mehr als 100 Menschen. Das Pflegeheim verfügt über 51 Betten für die Dauerpflege sowie zehn Tagespflegeplätze und einige Zimmer für die Kurzzeitpflege. Für sämtliche Angebote gibt es teilweise lange Wartelisten.

"Aus diesem Grund werden wir in den nächsten Wochen mit den Arbeiten zur Aufstockung des Altenpflegeheimes beginnen", erklärt Udo Pursche, Geschäftsführer der Diakonie und des Betreibers LDA. Diese Erweiterung war als Option sowohl planerisch als auch technisch vor fast 20 Jahren schon berücksichtigt worden. Derzeit hat das Altenpflegeheim drei Geschosse, überbaut werden mit Staffelgeschoss, das im Bebauungsplan vorgesehen ist, 75 Prozent der Grundfläche des Flachdachs. "In den statischen Berechnungen ist das beim damaligen Bau schon berücksichtigt worden", sagt Pursche: "So können hier zwölf neue Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen."

Die Erweiterung soll zügig über die Bühne gehen. In den nächsten Tagen wird das Baugerüst erstellt, die neuen Wandelemente werden im Abbundzentrum Stockach vorproduziert und können an Ort und Stelle schnell eingebaut werden. Einen ehrgeizigen Termin hat sich die Linzgau Diakonie Altenhilfe für die Fertigstellung gesetzt. "Ein Bezug der neuen Wohnungen soll schon zum 1. Juli möglich sein", betont der Geschäftsführer. Er verweist auf die hohe Qualität des künftigen Angebots. Unter dem neuen Namen "Betreutes Wohnen Plus" verspricht die LDA ein Mehr an inklusiven Betreuungsleistungen und eine noch höhere Wohnqualität. Der Betreiber investiert in den Ausbau rund 2 Millionen Euro.

"Schon die Lage der Wohnungen ist außergewöhnlich", sagt Udo Pursche. "Im dritten Obergeschoss haben sie teilweise einen Blick auf die Altstadt mit dem Münster oder hinauf nach Aufkirch und in die umgebende Landschaft." Die Wohnungen seien bestens geräuschgedämmt, hochwertig ausgestattet und sollen in der Miete je nach Größe und Lage zwischen knapp 1500 bis etwa 3500 Euro kosten. Die Nebenkosten sind schon enthalten, ebenso wie die wöchentliche Reinigung oder ein interner Notruf.

Ganz wichtig ist das soziale Miteinander auf dem Schättlisberg. "Das Altenzentrum der Diakonie zeichnet sich vor allem durch sein familiäres Ambiente aus", betont Heimleiterin Petra Carli: "Jeder kennt hier jeden. Je nach Bedarf und Wunsch erhält er oder sie die erforderlichen Betreuungsleistungen." Dass insbesondere betreute Wohnungen händeringend gesucht werden, können Carli und Pursche an der langen Warteliste ablesen, auf der inzwischen fast 200 Namen stehen. Wohl wissend, dass darunter viele unverbindliche Vormerkungen sind, veranstaltet die Linzgau Diakonie Altenhilfe am 3. März ab 14 Uhr einen Informationstag und stellt die Planung im Detail vor. "In dieser Form ist das ein neues Angebot für Überlingen", sagt Udo Pursche.

Schon 1989 entwarf Diakonie-Geschäftsführer Udo Pursche eine erste Gedankenskizze zu Hilfen für alte Menschen in Überlingen, die ambulante und stationäre Angebote mit neuen Betreuungsformen verbindet. 1991 wurde ein Förderverein gegründet, 1995 die gemeinnützige Linzgau Diakonie Altenhilfe.

Der erste Spatenstich für betreute Wohnungen erfolgte zwei Jahre später und im Juli 1999 wurden die ersten Häuser bezogen. Quasi zeitgleich mit dem Baubeginn für das Altenpflegeheim, das im Oktober 2000 feierlich eröffnet werden konnte. Hier bietet die Diakonie 51 Dauerpflegebetten und zehn Tagespflegeplätze. In den derzeit 96 betreuten Wohnungen sind insgesamt mehr als 100 Menschen zuhause. (hpw)