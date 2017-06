Überlingen Zwölf Küken auf einen Streich in Nußdorf

Zwölf Küken auf einen Streich in Nußdorf

Eine Stockente in Nußdorf hat zwölf Eier ausgebrütet. Dass die Küken erst Ende Juni schlüpfen, ist außergewöhnlich spät.

Überlingen – Was für ein Geschnatter! Doch für Sylvia Siebenhaller aus Nußdorf klingt es wie Musik in ihren Ohren. Auf dem schmalen, nur etwa 30 Zentimeter breiten Grundstück zwischen Hauswand und Nußbach hat nämlich seit etwa einem Monat eine Stockente in ihrem Nest gebrütet – und das Mitte Juni. Normalerweise erwarten die Vögel ihren Nachwuchs im April, doch die Stockente bei Sylvia Siebenhaller hat sich Zeit gelassen.

„Sie tauchte irgendwann im Mai vor der Wohnung auf“, erinnert sie die Tierliebhaberin. „Die Ente kam immer wieder. Und irgendwann habe ich ihr den Namen Sheila gegeben.“ Als dann auch noch ein Erpel auftauchte, erhielt dieser den Namen Mogli. Was dann allerdings passierte, damit hatte Sylvia Siebenhaller nicht gerechnet. Das Entenpärchen begann am Vatertag plötzlich ein Nest zu bauen und Eier abzulegen. Knapp einen Monat später schlüpften dann gleich zwölf kleine Küken.

„Ich war den Tränen nahe, als ich morgens aus dem Haus kam und das Geschnatter gehört habe“, sagt Sylvia Siebenhaller. „Es war besser als im Kino, das zu beobachten.“ Immer wieder krochen die Küken unter der Mutter hervor und erkundeten vorsichtig die Umgebung. Selbst Sheila begab sich auf den Weg, um eine geeignete Stelle zu finden, wo sie mit ihrem Nachwuchs ins Wasser kann. Es dauerte ein paar Stunden, bis sie dann einen Weg gefunden hatte.

Die Stockente ging voraus und zwölf kleine Küken watschelten hinterher. Unter dem Hauseingang konnten die Entchen dann von einem Stein aus ins Wasser springen. Beim Anblick dieses Schauspiels stockte Sylvia Siebenhaller der Atem. Sie konnte es kaum glauben, dass die kleinen, erst vor wenigen Stunden geborenen Küken bereits so ins Wasser springen und schwimmen können.





„Ich hätte nicht gedacht, dass man zu Enten so eine Beziehung aufbauen kann“, sagt Sylvia Siebenhaller mit leiser Stimme bei diesem Anblick. „Die Enten sind schon so etwas wie meine eigene Familie. Ich habe sie fast täglich beobachtet und sie kamen sogar bis an meine Haustüre.“

Nachwuchs bei Stockenten

Die Weibchen brüten einmal im Jahr bis zu 16 Eier aus. Die Brutzeit beträgt 25 bis 28 Tage. Ab März legen die Stockenten ihre Eier ab, täglich eines. Wenn die Ente das Nest verlässt, deckt sie dieses ab. Drei Tage, bevor die Küken schlüpfen, beginnt es zu piepen. Stockenten gehören zu den sogenannten Nestflüchtern. Das bedeutet, dass sie nach dem Schlüpfen bereits sehr weit entwickelt sind und bereits sechs bis zwölf Stunden später das Nest verlassen. Sie können von Anfang an schwimmen. In den ersten Stunden ihres Lebens laufen sie demjenigen nach, den sie zuerst erblicken, was im Normalfall die Mutter ist. Fliegen können die Küken nach etwa acht Wochen, die Mutter bleibt aber bis zu 60 Tage bei den Küken und bildet eine Gelegefamilie, einen Schoof.