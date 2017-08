Überlingen Zwei Wohnungen mehr als genehmigt

Nußdorfer Anwohner kritisieren die mangelnde Baukontrolle der Bauverwaltung. Die Stadt Überlingen bestätigt den Verstoß des Bauträgers und prüft rechtliche Konsequenzen.

Überlingen – Man kann es mutig nennen, besser wäre allerdings dreist. Mitten in Nußdorf hat eine Bauträgerfirma kurzerhand in zwei Gebäuden mehr Wohnungen gebaut als genehmigt waren. Aufgefallen ist dies erst, als die Nachbarn mehr Briefkästen und Türklingeln sahen als Wohnungen genehmigt waren. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Nußdorf Mitte“ in der Straße Zum Karpfen hat die Bauherrin in zwei Gebäuden statt der genehmigten drei bzw. zwei Wohnungen tatsächlich vier bzw. drei Wohnungen realisiert. Die Stadt bestätigte diesen Tatbestand auf Nachfrage. Nußdorfer Anwohner hatten dies schon im Entstehungsprozess beobachtet und dem Baurechtsamt gemeldet. „Man hätte das doch schon bei der Rohbauabnahme feststellen können“, erklärt eine Nachbarin, die namentlich nicht genannt werden will.

Baubürgermeister Matthias Längin konnte eine Anfrage zu diesem Verstoß „spontan nicht beantworten“ und kündigte stattdessen eine Antwort der städtischen Pressestelle an. „Es entspricht der Tatsache, dass in Nußdorf bei zwei genehmigten Neubauvorhaben innerhalb der genehmigten Kubatur jeweils eine Wohnung mehr geschaffen wurde“, teilte schließlich Ilona Miller, Assistentin des Oberbürgermeisters, mit. Die Baurechtsbehörde prüfe derzeit noch „die Anträge auf bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der zusätzlich geschaffenen Wohneinheiten“. Auf die Frage, wie die Stadt gegebenenfalls auf einen Verstoß reagieren werde, hieß es: „Wie in den meisten Rechtsgebieten werden auch im Baurecht Rechtsverstöße mit Bußgeldern geahndet.“

Nicht nur die unmittelbar angrenzenden Nachbarn warten nun gespannt auf das Resultat der erwähnten Überprüfung. „Unsere Bedenken hatten wir dem Baurechtsamt per E-Mail frühzeitig mitgeteilt und dort das realisierte Bauvolumen hinterfragt“, sagt die Anwohnerin, die in ihrer Verärgerung nicht alleine ist. Es könne doch nicht sein, dass die Verwaltung dies nicht bemerke und am Ende „gar noch durchgehen lässt“.

Detailliertere Informationen seien bei privaten Bauvorhaben aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, ließ die Stadt indessen auf Anfrage des SÜDKURIER hin wissen. Nicht immer scheint die Verwaltung offensichtlich so streng zu sein. Als die Nachbarn ihre Vermutungen über die Abweichungen von der Baugenehmigung per E-Mail an die Stadt gerichtet hatten, scheint diese Nachricht schnell bei der Bauherrin angekommen zu sein. „Die Frau stand an einem Samstagabend plötzlich empört vor unserer Tür und machte ihrem Unmut über die Sprechanlage Luft“, erinnert sich der Anwohner an einen Abend im Mai. „Da muss doch auch der Datenschutz gelten“, wundert sich der Nußdorfer nicht schlecht.

„Das ist doch nur Neid“, hält die Bauherrin der Kritik der Nachbarn entgegen. In einem Gebäude handle es sich um keine Wohnung, sondern um ein größeres Kellerzimmer, das auch nicht mehr genutzt werde. Im größeren Gebäude an der Straße habe sie wie im alten Bestand, der abgerissen wurde, eine zusätzliche Dachwohnung erstellt. „Das ist nur ganz klein mit etwa 30 Quadratmetern“, betont die Bauherrin. Die müsse zwar noch genehmigt werden, doch habe das Bauamt dies schon „mündlich zugesagt“. Gedacht sei diese wie das Kellerzimmer für Pflegekräfte, die die älteren Bewohner einmal benötigen könnten.

Schwarzbau

Wenn ohne eine erforderliche Baugenehmigung eine bauliche Anlage erbaut, erweitert oder sonst wie geändert wird (auch bei Änderung der Benutzungsart, z.B. statt Parkflächen ein Getränkehandel errichtet wird), ist dies baurechtlich illegal. An Nutzungsänderungen dürfen keine anderen oder weitergehenden Anforderungen gelten als für die neue Nutzung. Die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde kann gegen ungenehmigte und deshalb illegale Baumaßnahmen und Nutzungsänderungen sowohl während der Bauphase als auch später, während der Nutzung, einschreiten. "Die Baurechtsbehörde kann bei ihrem Einschreiten jeweils die Maßnahmen treffen, die zur Beseitigung des illegalen Zustands geeignet sind. Von mehreren gleich geeigneten Mitteln hat die Behörde dasjenige auszuwählen, das für den Betroffenen das mildeste ist", heißt es von Seiten des baden-württembergischen Innenministeriums. (mde)