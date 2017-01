Überlingen Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 31

Beim Überholen eines Lastwagens stößt ein 65-jähriger Fordfahrer mit einem entgegenkommenden 38-Jährigen zusammen. Beide Männer werden ins Krankenhaus eingeliefert, die B 31 bleibt für etwa eine Stunde gesperrt.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf der Bundesstraße 31 wurden zwei Menschen schwer verletzt. Ursache war ein missglücktes Überholmanöver, wie die Polizei schreibt.



Laut Bericht wollte ein mit seinem Ford Transit in Richtung Friedrichshafen fahrender 65-Jähriger kurz vor dem Espachviadukt ein vor ihm fahrendes Auto und einen davor fahrenden Lastwagen überholen und kollidierte mit dem Renault Master eines entgegenkommenden 38-Jährigen.



Rettungsdienstkräfte brachten beide verletzten Fahrer, nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle, ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 31 war bis 7.15 Uhr gesperrt.