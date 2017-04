Überlingen Zwei Diebstähle in zwei Tagen: Modegeschäft in der Christophstraße wird zweimal bestohlen

Zwei Diebstähle in zwei Tagen: Modegeschäft in der Christophstraße wird zweimal bestohlen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag haben unbekannte Täter ein Modegeschäft in der Christophstraße ausgeräumt. Erst am Freitag hatte es im selben Laden einen Diebstahl gegeben. Die Polizei geht von professionell organisierten Tätern aus.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag in ein Damenmodegeschäft in der Christophstraße eingebrochen und haben dieses vollständig ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilt, haben die hochwertige Markenbekleidung und Accessoires einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um professionell organisierte Täter handelte, zuletzt hatte zahlreiche ähnliche Fälle in der Region gegeben. "Die Häufung könnte damit zusammenhängen, dass derzeit die neue Frühjahrskollektion in die Läden kommt", erklärt Polizeisprecher Fritz Bezikofer. Beim Einbruch in der Christophstraße habe es kaum Einbruchspuren gegeben.

Erst am Freitagnachmittag war es zu einem weiteren Zwischenfall in derselben Boutique gekommen. Ein Diebespaar soll zwei hochwertige Oberteile und aus dem Geldbeutel der Verkäuferin mehrere hundert Euro gestohlen haben. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist derzeit noch unklar, sagt Polizeisprecher Bezikofer. "Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation."