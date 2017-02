Überlingen Zur Vorbereitung der Parkhausbaustelle: Baumfällungen bei Bodenseetherme beginnen

Außerdem werden Ersatzparkplätze für die Thermebesucher benötigt. Die könnten auf dem Gelände der ehemaligen Villa Wagner entstehen, denn das alte Gebäude soll demnächst weichen.

Überlingen (hpw) Noch ist es nicht soweit mit der Baustelleneinrichtung für das neue Parkhaus bei der Bodenseetherme, das von den Stadtwerken Überlingen (SWÜ) gebaut werden wird. Zur Planung im Detail hatte Geschäftsführer Norbert Schültke im Dezember vor dem Gemeinderat eine Bürgerinformation angekündigt. Vorbereitende Arbeiten werden mit einigen Baumfällungen am heutigen Dienstag schon beginnen, wie die SWÜ gestern ankündigte, da dies nur bis Ende Februar zulässig ist. "Im Zuge des Parkhausneubaus werden ab Dienstag, 21. Februar, auf dem Parkplatz gegenüber der Bodenseetherme sowie auf dem benachbarten Grundstück der ehemaligen Villa Wagner in Überlingen Bäume gefällt und Sträucher beseitigt." Die Stadt Überlingen habe die "notwendige Befreiung von der Baumschutzsatzung erteilt", heißt es. "Diese Arbeiten sind notwendig, da die Stadtwerke Überlingen die Flächen für den Bau des neuen Parkhauses, das geplante Blockheizkraftwerk und provisorische Stellplätze für das Thermalbad vorbereiten müssen". Die SWÜ würden dabei "so viele Bäume wie möglich erhalten". Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Donnerstag.

"Wir brauchen dringend Ersatzparkplätze für Thermebesucher", darin ist sich SWÜ-Geschäftsführer und Touristikchef Jürgen Jankowiak mit Betriebsleiter Peter Koop einig. Für den Thermeparkplatz mit seinen etwa 50 Stellplätzen selbst soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer gewissen Verzögerung eine vorübergehende Alternative geschaffen werden. Dazu soll das alte Gebäude Villa Wagner, das im Eigentum der SWÜ ist und von der Therme quasi schon "umzingelt" ist, demnächst weichen. "Wir müssen den Abbruch allerdings im März im Aufsichtsrat noch beschließen", betont Jankowiak. Im Verlauf des Sommers werden mit den Arbeiten zur Verlegung der Bahnhofstraße sukzessive auch die Parkplätze westlich des Bahnhofs wegfallen. "Wir haben schon einige Ideen", sagt der Geschäftsführer. "Doch müssen wir diese noch mit dem Aufsichtsrat besprechen." Schließlich ist das Parkhaus West allenfalls gefühlt etwas weiter entfernt als die Stellplätze nahe des bisherigen Campingplatzes.