Überlingen Zunftstube ist ein Hexenkessel

Dämonische Damen dekorieren und servieren so teuflisch gut, da fühlen sich selbst Großkopfete wohl.

Die Zunftstube glich dieses Jahr nicht nur einem Hexenkessel, sie war einer: Spinnweben überall, Grablichter, weiße Mäuse und Augäpfel als Tischdeko: Die fünf eigentlich guten Geister – Bozena Graubach, Mimi Taglang, Tanja Kaiser, Martina Porst und Alex Metzler -, die jedes Jahr die Gäste bekochen und bedienen, zeigten sich diesmal von ihrer dämonischen Seite. Aber auch das tat dem tollen Service keinen Abbruch.

Kein Wunder, dass sich da auch Großkopfete wie der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen und Ex-Landesminister Uli Müller sowie der neue OB Jan Zeitler wohlfühlten. Wobei die echte Prominenz, an Fasnet und in der Zunftstube sowieso, natürlich Narrenmutter Wolfgang Lechler und Narrenvater Thomas Pross anführten. Die beiden feierten zehnten Hochzeitstag! Und das hatten Renate und Thomas Freitag als langjährige Fans des illustren Paars nicht vergessen: Sie schenkten ihm zur "Rosenhochzeit" eine zweistöckige Luxustorte inklusive Marzipanröschen.

Lange hatten die freigiebigen Freitags überlegt, was sie zum Feste schenken können. Vielleicht eine neue Antenne fürs Ei-Phone, ein früheres Present, oder eine Cloud zum Zeug verschoppen, das man gerade nicht brauche? Das wäre aber eher etwas für den neuen OB. Also lieber was Leckeres. Das dachte wohl auch der Hund des Zunftkochs, der sich im vergangenen Jahr über den Topf mit Kutteln hergemacht hatte. Irgendein anderer Dackel gräbt doch solche Peinlichkeiten auch nach langer Zeit noch aus, in diesem Fall waren's gleich zwei: Stefan Mayer und Jens-Peter Fräntzki. Letzterer war im Dauereinsatz, zog er doch mit der Sammlergruppe der Zunft umher, die dieses Jahr als "Fritz-Grefeld-Schnurranten-Universität" unterwegs war.

Ein Tipp für den akademischen Nachwuchs: "Der Schnurrer sollte nüchtern sein, sonst klappt es nimmer mit dem Reim." Auch dieses Jahr wieder versteigerte Narrenrat Martin Baur mittels einer amerikanischen Auktion ein Requisit aus dem jüngsten Narrenkonzert: einen hölzernen Uhu. Reinhard Reese ergatterte das Stück, das für den Jugendfonds der Zunft 330 Euro einbrachte.