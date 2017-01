Überlingen Zum Abschied gibt es Blumen für Oberbürgermeisterin Sabine Becker

In der letzten Ratssitzung der Oberbürgermeisterin hält Gemeinderätin Marga Lenski eine Abschiedsrede. Darin zieht sie eine durchweg positive Bilanz. Lenski: "Vieles trägt ihre Handschrift."

Es werde zwar nirgendwo "so viel geflunkert wie bei Beerdigungen oder Abschieden", sagte Sabine Becker, als Marga Lenski eine Abschiedsrede auf sie hielt. "Es hat aber auch gut getan", so Becker.

Der Gemeinderat hatte sich darauf geeinigt, dass Marga Lenski, die Stimmenkönigin der letzten Kommunalwahl, eine Abschiedsrede auf die Oberbürgermeisterin hält. Es war das offizielle Ende ihrer achtjährigen Amtszeit, Beckers letzte Ratssitzung endete am Mittwoch in einem kleinen Empfang im Rathaus.

Marga Lenski, Gemeinderätin von LBU/Die Grünen, charakterisierte ihre Duz-Freundin Becker als "offen, ehrlich und spontan". Lenski: "Die ersten beiden Eigenschaften haben sie ausgezeichnet, die letzte hat ihr hin und wieder ein Bein gestellt. Dazu kam die schwere Sozialisation einer rheinischen Frohnatur im Überlinger Allefanz." Beeindruckend seien Beckers "Kampfesgeist und ihre Nehmerqualitäten". Beides benötige sie, um "sich vor männerlastigem Gemeinderat, Presse, Institutionen und Vereinen zu behaupten".

"Vieles trägt ihre Handschrift"

Lenski fasste in einer durchweg positiven Bilanz zusammen, was in den Jahren seit Oktober 2008 geschah, "als in Überlingen eine alleinerziehende Mutter mit stark innerdeutschem Migrationshintergrund zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde". Lenski erinnerte daran, dass die Verwaltung umstrukturiert wurde, es mit Ralf Brettin und Matthias Längin neue Bürgermeister gab, 13 neue Führungskräfte wie Kommandant Ackel oder Fachbereichsleiter Wiedemer-Steidinger oder Kämmerer Krause. "Das Ergebnis ist eine Verwaltung, die große Aufgaben gemeistert hat." Dazu zählte Lenski die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht, die Planung der Landesgartenschau, Brandschutz, neuer Schulentwicklungsplan oder Bau des Ausrückebereichs West.

In die Amtszeit Beckers fällt die Verschmelzung der Stadtwerke Überlingen und Friedrichshafen, der Zusammenschluss der Stadtwerke mit der Sport -und Freizeitanlagen GmbH, mit dem Ergebnis, so Lenski, dass Überlingen "effektive und zukunftstaugliche Versorgungseinrichtungen" habe. Der Schuldenstand sei in den letzten Jahren von 1016 Euro pro Einwohner auf aktuell 863 Euro gesunken, was der Stadt "wirtschaftliche Bewegungsfreiheit" verschaffe. 15 Millionen Euro seien in den Ausbau der Kindergärten investiert worden, betonte Lenski. "Die Investitionen in dieser Höhe und Konsequenz hätte es ohne Frau Becker vermutlich nicht gegeben."

Genau in die Amtszeit von 2009 bis 2016 fallen die Vorbereitungen zur Landesgartenschau, von der Bewerbung über den positiven Bürgerentscheid bis zum Baubeginn. Der Stadt biete sich dadurch "eine einzigartige Entwicklungsmöglichkeit", betonte Lenski, die auch hervorhob, dass die Bürgerbeteiligung gestärkt worden sei, unter anderem mit der Einrichtung einer Koordinierungsgruppe für die Gestaltung der Bürgerbeteiligung. Diese sei nun "weniger von Zufällen und Launen abhängig und für alle Beteiligten nachvollziehbarer und verlässlicher". Wer an den genannten Punkten welchen Anteil hat, müsse jeder für sich bewerten, sagte Lenski. "Aber alles trägt die Unterschrift von Frau Becker und vieles ihre Handschrift." Besonders hervorzuheben sei der Rückkauf einer sieben Hektar großen Gewerbefläche. "Hier waren das Verhandlungsgeschick und die Hartnäckigkeit von Frau Becker der Schlüssel zum Erfolg."

Das Wahlergebnis der OB-Wahl vom 27. November, das ihr keine zweite Amtszeit beschied (Sabine Becker kam auf 12 Prozent der Stimmen, ihr Herausforderer Jan Zeitler auf 50) habe Becker "mit großer Fairness und Haltung getragen", so Lenski.

"Wer weiß, wofür es gut ist"

Die scheidende Oberbürgermeisterin gab sich mit dem Wahlergebnis versöhnlich, indem sie ein Bibelwort von König Salomo zitierte: "Ein jegliches hat seine Zeit", und sie erzählte eine Chinesische Parabel: "Wer weiß, wofür es gut ist". Sie begreife den Abschied "als Chance für meine zweite Lebenshälfte", sagte die 51-Jährige und verwies auf ihre Oma, die 101 Jahre alt geworden sei.

In ihrer frei gehaltenen Rede würdigte Sabine Becker die Arbeit der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, von denen sie sich kommenden Dienstag noch verabschieden werde, und nahm sie in Schutz "vor manchmal viel zu harter Kritik", die die Gemeinderäte geübt hätten. Die Beschäftigten seien sehr engagiert und der Stadt zugetan: "Das dürfen Sie nie in Ihren Sitzungen aus den Augen verlieren." Becker weiter: "Ich habe gerne mit dem Gemeinderat zusammengeschafft. Es war eine gute Zusammenarbeit, auch wenn sie nicht glücklich geendet ist mit einer Wiederwahl. In wichtigen Entscheidungen haben Sie zugestimmt, was die Verwaltung vorgeschlagen hat, das ist ein Kompliment an die Verwaltung."

"Es waren schöne acht Jahre", sagte die Politikerin Becker. Jedoch habe sie in der medialen Berichterstattung Verletzungen erfahren. "Jeder Bürgermeister will das beste für die Stadt", sagte sie, manchmal werde unterstellt, "nichts Gutes im Sinn zu haben". Becker: "Achten Sie darauf, das ist ein Mensch, über den man spricht."

So blickt Sabine Becker selbst auf ihre Amtszeit zurück

Wenn Sabine Becker auf ihre achtjährige Amtszeit zurückblickt, fällt ihr Fazit sehr positiv aus. "Viele wichtige Beschlüsse sind gefasst und Vorhaben angestoßen worden", schreibt die scheidende Oberbürgermeisterin in einem Pressetext. In einem selbst skizzierten Rückblick nennt sie, bezogen auf das Erreichte, eine ganze Palette an wichtigen Entscheidungen und Beschlüssen: