Überlingen Zu Gast bei Knieexperten in Amerika: Überlinger Sportorthopäde behandelt Fußballer Zlatan Ibrahimovic mit

Sportorthopäde Christoph Offerhaus vom Helios-Spital in Überlingen hat in den USA an der Behandlung von Fußballer Zlatan Ibrahimovic mitgewirkt.

Spätestens seit diesem Frühling ist Freddie Fu nicht nur unter Medizinern weltweit bekannt: Der Kniespezialist aus den USA rettete die Karriere des Fußballers Zlatan Ibrahimovic. Christoph Offerhaus, Sportorthopäde im Helios-Spital Überlingen, durfte dem Chefarzt an der Universität Pittsburgh über die Schulter schauen, wie das Klinikum mitteilt.

Einem Stipendium der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie ist es zu verdanken, dass Offerhaus vom Bodensee nach Pittsburgh in Amerika fliegen konnte. Mehrere Wochen begleitete er den Knieexperten Freddie Fu nicht nur während der Sprechzeiten, sondern auch bis in den OP-Saal. „Es war etwas ganz Besonderes bei der Operation von Zlatan Ibrahimovic dabei sein zu dürfen. Drei Wochen konnte ich seine Behandlung mit begleiten. Nur ein ausgewähltes Team hatte Kontakt mit dem Fußballer“, berichtet Offerhaus. Ibrahimovic, der Stürmer in Diensten von Manchester United, hatte im Halbfinale der Uefa Europa League eine komplexe Bandverletzung am Kniegelenk erlitten. Der Überlinger Sportmediziner hatte, als er aus Amerika zurückkehrte, nicht nur jede Menge Eindrücke und Erfahrungen im Gepäck, sondern auch viele neue internationale Freundschaften gewonnen. „Es waren zwar nur sechs Wochen, aber ich habe hier wirklich viele Freunde kennengelernt. Wir stehen im regen Kontakt und planen auch schon die nächsten Treffen – sowohl auf Kongressen als auch bei privaten Besuchen“, verrät Offerhaus.

Neben der klinischen Arbeit hat der Überlinger Arzt in internationalen Teams an wissenschaftlichen Projekten geforscht. Alles war auf einem Campus: die Klinik, ein großes Trainingsgelände für Sportler und verschiedene Labors. „Einmal in der Woche hatten wir einen Research Day und konnten uns so auf unsere wissenschaftliche Arbeit konzentrieren“, erklärt Offerhaus. Sein Spezialgebiet ist das vordere Kreuzband.