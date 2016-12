Überlingen Zoe Stehle: Selfie mit Joshua Kimmich auf der Couch von Markus Lanz

Die neunjährige Zoe Stehle aus Überlingen war bei der ZDF-Sendung "Menschen 2016" eingeladen und entzückte das Publikum. Sie saß bei Markus Lanz mit Joshua Kimmich und Dagur Sigurðsson auf der Couch und durfte mit den Herren ein Selfie schießen – oder umgekehrt?

Ihre erfolgreiche Bewerbung als Einlaufkind bei der Fußball-Europameisterschaft machte das neunjährige Mädchen berühmt. An der Hand von Cristiano Ronaldo lief sie beim Endspiel ins Stadion und entzückte damals schon das Publikum an den TV-Geräten. Nun lud sie Moderator Markus Lanz in die ZDF-Sendung "Menschen 2016" ein. Die Aufzeichnung wurde am Donnerstag ausgestrahlt.



Zoe plauderte fröhlich über den Duft, den Ronaldos Seife verströmt ("hat gestunken"), und wie sie an ein Autogramm des Superstars kam. Lanz entfuhr es mehrfach: "süß". Ja, der Auftritt der Neunjährigen war aus Überlinger Sicht der Höhepunkt der TV-Sendung. Zoe Stehle saß gemeinsam mit dem Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und dem Handball-Bundestrainer Dagur Sigurðsson auf der Couch.



Zum Abschluss schoss das Mädchen mit ihrem Smartphone ein Selfie. Oder vielmehr wirkte es so, als ob die das Rampenlicht gewohnten Herren sich im Strahlen des Mädchens aus Überlingen sonnten.