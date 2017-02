Überlingen Ziwar Muhamad: Von Syrien über Dubai nach Deutschland

Der syrische Chemiker Ziwar Muhamad kam vor einem Jahr nach Deutschland. Jetzt arbeitet er in Überlingen wieder für seinen alten Arbeitgeber, die Firma Analytik Jena. Frau und Kind sind noch in Dubai, sie sollen bald nachkommen. Uns erzählt er seine Geschichte.

Überlingen – Begegnet man Ziwar Muhamad, so kommt man einem freundlichen und gut gelaunten Mann entgegen. Er lässt sich nicht anmerken, was er ertragen musste und noch immer muss, wenn er an seine Familie denkt. Gerade hat der 38-jährige Syrer eine weitere Schraube in ein Produkt seines ersten Arbeitgebers in Deutschland gedreht. Er arbeitet für die Niederlassung der Analytik Jena in Überlingen. Hierist er in der Fertigung von chemischen Analysegeräten tätig. Die hat er früher bereits an Kunden vertrieben. In Syrien, in Dubai und im ganzen arabischen und nordafrikanischen Raum, von wo jetzt vor allem Krisenmeldungen kommen.

"Ich bin Angehöriger einer kleinen Minderheit aus dem Kaukasus, den Zirkassiern, wir sind vor 150 Jahren in den Nahen Osten gekommen", erzählt Ziwar Muhamad. "Diese Gruppe ist schon während ihrer gesamten Geschichte auf der Flucht. Jede Generation war einmal Flüchtling, sie sind da Experten." Seine Kindheit verbrachte er zwischen der im Sechstagekrieg verlorenen und nach dem Jom-Kippur-Krieg teilweise zurückgewonnenen Heimat der Familie in Quneitra auf den Golan-Höhen und in Damaskus. Hier erlangte er auch seinen Abschluss an der Universität, in angewandter Chemie. Nach einigen Arbeitsverhältnissen in verschiedenen Bereichen der chemischen Industrie kam er schlussendlich zur Arbeit mit Laborausrüstung.

2008 arbeitete Ziwar Muhamad erstmals für seinen heutigen Arbeitgeber, er vertrieb dessen Analysegeräte und übernahm den Service vor Ort. Bis 2011 der Konflikt in Syrien ausbrach. Das Reisen wurde zu gefährlich und auch in seinem Stadtteil Barzeh im Norden von Damaskus kam es zu immer heftigeren Kämpfen. Zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter verließ Muhamad Syrien in Richtung Dubai. Allerdings nicht ohne Schwierigkeiten, dort überhaupt einreisen zu dürfen. "Es gab keine Visa und die einzige Möglichkeit bestand darin, eine Firma zu gründen, nur um ein Investorenvisum zu bekommen. Können Sie sich das vorstellen? Sie sind ein Flüchtling und haben alles verloren – und gehen nach Dubai als Investor? Das war verrückt", berichtet er. Wieder arbeitet er erfolgreich im Vertrieb von Laborausrüstung, konnte sogar zur Fortbildung nach Europa reisen. "Damals war alles gut", erinnert er sich. Erst als Dienstreisen erneut immer schwieriger wurden und sein Visum aus diesem Grund nicht mehr verlängert wurde, entschied er sich, dauerhaft nach Europa zu gehen. "Auf die schwere Art. Durch das Meer. Ich danke Gott, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, meine Familie mitzunehmen", sagt er heute. Erst in letzter Sekunde rettete die griechische Küstenwache ihn und die anderem aus dem vom Untergang bedrohten Boot. Seine Wut auf die Schlepper ist ihm deutlich anzumerken: "Sie pferchen 40 oder 50 Personen in ein kleines Boot, das kaum die Hälfte der Strecke überqueren kann. Und dann sagen sie: Jetzt kann die Küstenwache euch ja retten."

In Sicherheit, genauer in verschiedenen Münchner Aufnahmelagern, musste Ziwar Muhamad fast ein Jahr auf den Asylentscheid warten, der ihm den Status eines Flüchtlings zugesteht. Währenddessen konnte er allerdings den Kontakt zu seinem heutigen Arbeitgeber herstellen. Während eines Besuchs der Fachmesse Analytica trat er mit verschiedenen Unternehmen in Kontakt. "Das war eine gute Chance, Kontakt zu Unternehmen zu knüpfen. Dort erhielt ich mehrere Angebote, aber das von Analytik Jena war das beste. Mit ihnen hatte ich schon Erfahrungen", erzählt er.

Die Arbeit sei für ihn ein großer Glücksfall: "Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich jetzt hier in Überlingen arbeiten kann." Es handelt sich aber um eine vollkommen andere Tätigkeit, als er sie bisher ausübte: "Hier arbeite ich in der Produktion, zuvor war ich im Servicebereich." Der 38-Jährige betont die positiven Seiten an der neuen Arbeit: "Das bringt mir eine Menge an Erfahrung. Ich bekomme viele Informationen, die mir in Zukunft helfen werden." Sein Arbeitgeber zeigt sich über seine Arbeit in Überlingen zufrieden: "Für das Team ist er eine Bereicherung. Er hat sich hier schnell integriert", lobt der Leiter der Niederlassung. Neben seiner neuen Tätigkeit schätzt Ziwar Muhamad auch die Menschen, mit denen er in Überlingen zusammenarbeitet: "Die Kollegen hier sind sehr nett und freundlich. Ich bekomme sehr viel Unterstützung. Es ist sehr angenehm, in einer freundlichen Umgebung zu leben. Das macht viel aus."

Seine Familie kann er jetzt nachholen, aber wieder muss er abwarten, einen Termin im deutschen Konsulat in Dubai bekommt seine Frau frühestens im Februar. Deshalb muss er nun monatlich eine Strafe bezahlen, da sich seine kleine Tochter nun illegal dort aufhält, obwohl seine Frau dort Verwandte hat. Das Warten scheint aus seiner Sicht die größte Herausforderung für die syrischen Flüchtlinge in Deutschland zu sein. "Alles dauert so lange. Der Rest lässt sich machen", bekräftigt er. Antrieb für ihn, die Flucht zu wagen, war einzig seine Familie. "Sie bedeuten mir alles", sagt er. Seine Tochter will er unbedingt rechtzeitig zur Schule schicken. "Gute Bildung ist das Einzige, das ich ihr mitgeben kann", sagt er.

Als Ziwar Muhamad von seiner Mutter und seinen Schwestern erzählen will, die sich noch in Damaskus befinden, versagt ihm die Stimme. "Ich hoffe nur, dass sie gesund und am Leben bleiben. Hoffentlich sehe ich sie noch mal wieder", sagt er schließlich. Die lang ersehnte Ankunft seiner Familie bedeutet für ihn auch, endlich eine langfristige Unterkunft finden zu müssen. Zurzeit lebt er in einer Ferienwohnung in Überlingen. Die ist aber nur noch bis Februar zur Verfügung. Deshalb ist er sich nun auf der Suche nach einer Wohnung in Überlingen und der Umgebung. Eine Stadt, an der er bereits Gefallen gefunden hat: "Obwohl ich erst seit wenigen Wochen hier bin, mag ich die Stadt jetzt schon sehr." Gerne fotografiert er hier: "Die Natur sagt einem förmlich: Mach ein Bild von mir", schwärmt er.

"Das ist eine wahrscheinlich typische Geschichte für einen Syrer heute", sagt Ziwar Muhamad schließlich. "Die normale Geschichte von einem normalen Menschen, der ein normales Leben führen will. Und am Ende bin ich eigentlich eine glückliche Person."

Analytik Jena

Die Analytik-Jena AG wurde im Jahr 1990 gegründet. Seit 2002 gibt es die Niederlassung in Überlingen. Sie befindet sich in den ehemaligen Räumen der Bodenseewerk Perkin-Elmer AG. Auch die Angestellten sind ehemalige Perkin-Elmer-Mitarbeiter. Hier wird chemische Analysetechnik entwickelt und hergestellt. Die Produkte werden zum Beispiel in der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie in der Umweltanalytik eingesetzt.