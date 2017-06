Überlingen Zirkus Carl Busch gastiert kurz in Überlingen

Zirkus Carl Busch gastiert kurz in Überlingen

Überlingen (dle) Noch liegen Stahlträger auf dem Boden, mit Presslufthämmern werden riesige Stahlstifte in den Boden auf dem Gelände Altbirnau getrieben. "Heute abend steht das Zelt", verkündet Jan Bühring noch am Mittwoch voller Optimismus. Am Freitag heißt es "Manege frei!" für eine "hochkarätige und internationale Zirkusshow", wie Bühring ankündigt.

Bühring weiß, wovon er spricht, wenn er einen ersten Einblick in das Programm gibt: Er wird bei den Vorstellungen durch das Programm führen. Clown Manuel Frank wird er ankündigen, "da werden die Lachmuskeln strapaziert", und Drahtseilartist Nicol Nicols will nicht nur den Salto rückwärts vorführen, sondern auch den noch viel spektakuläreren Salto vorwärts: "Der sieht nicht, wo er landet." Juniorchefin Natascha Wille-Busch wird mit ihren Pferden eine Freiheitsdressur präsentieren. Und für Gänsehaut soll das Duo Szeibe sorgen, das ohne Sicherung hoch oben direkt unter der Zirkuskuppe auftreten wird. Mit seinen acht Jahren ist Alfons einer der jüngsten Artisten und schon ein waschechter großer Clown.

Jan Bühring könne noch viel mehr Artisten vorstellen und noch viel mehr über die Show mit Livemusik und Lichteffekten erzählen. Aber: "Wir wollen nicht zu viel verraten, es soll ja noch Spannung da sein." Mit seinen 1400 Sitzplätzen in dem Zirkuszelt mit knapp 40 Metern Durchmesser ist der Zirkus Carl Busch auch kein kleiner Zirkus. Mehr als 80 Menschen aus acht Nationen sorgen für ein buntes und spannendes Programm, das etwa zweieinhalb Stunden dauert. Mit dabei sind auch mehr als 100 Tiere: Esel, Rinder, Pferde, Hunde, Lamas, Dromedare und natürlich der Star der Vorstellung, die Elefantendame Karla. In der Pause können die Tiere auch in der Tierschau aus nächster Nähe bestaunt werden.

"Wir freuen uns, wieder hier zu sein" sagt Bühring, der Zirkus gastiert anlässlich seiner Allgäu-Bodensee-Tour von Freitag bis Montag in Überlingen mit je zwei Vorstellungen. Die Mittagsvorstellungen am Freitag und Montag sind Familienvorstellungen mit Spezialpreisen. Danach zieht der Zirkus weiter über Frankfurt und Aachen nach Hamburg.