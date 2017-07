Überlingen Zeugensuche: 21-jähriger Autofahrer muss BMW ausweichen

Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich dunklen BMW ist am Mittwoch vergangener Woche von einer Unfallstelle geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 21-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem A-Klasse-Mercedes auf der Bundesstraße 31 von Uhldingen in Richtung Überlingen, als ihm in Höhe Abfahrt Altbirnau das dunkle Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Dieses überholte gerade ein anderes Fahrzeug. Der 21-Jährige wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern, steifte jedoch an der Leitplanke entlang. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier, Telefon 0 75 51/80 40, zu melden.