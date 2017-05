Überlingen Zeugenaufruf in der Oberen St.-Leonhard-Straße: Handtasche aus dem Hotel gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl in Überlingen. Der mutmaßliche Täter wurde beobachtet.

Die kurzzeitige Abwesenheit einer Hotelbewohnerin machte sich ein Unbekannter zunutze und stahl eine Handtasche.



Wie die Polizei berichtet, drang der unbekannte Täter am vergangenen Freitag gegen 14.30 Uhr an einem Hotel in der Oberen St.-Leonhard-Straße durch eine offenstehende Türe eines ebenerdig gelegenen Hotelzimmers in das Zimmer ein stahl eine Handtasche samt Geldbeutel.



Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde durch einen Zeugen in der Nähe beobachtet und wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, kurze graue Haare mit Halbglatze, Schnauzbart, grünliche Hose, bordeauxrote Tasche.



Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 0 75 51/8 04-0, zu melden.