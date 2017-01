Überlingen Zeitungsausträger in der Nacht: Wenn die Innenstadt schläft

Toni Wasowicz ist Austräger des SÜDKURIER seit zehn Jahren. Sein Arbeitstag beginnt eine Stunde nach Mitternacht. Er ist glücklich – "und fit wie nie".

Jeden Morgen um kurz nach ein Uhr fällt die Haustüre hinter Toni Wasowicz ins Schloss. Durch das dunkle Zitronengässle macht er sich auf den Weg in die Mühlenstraße. Seit fast elf Jahren beginnt sein Arbeitstag um diese Zeit; sommers wie winters ist er dafür verantwortlich, dass rund 100 Haushalte in der Überlinger Altstadt mit dem druckfrischen SÜDKURIER versorgt werden. Wenn er mit dem Handwagen und Taschen bepackt die SÜDKURIER-Geschäftsstelle erreicht, wartet schon der Zusteller, der die Lieferung von der Druckerei in Konstanz bringt, mit dutzenden von Paketen auf ihn. Gekonnt macht sich Toni Wasowicz an die Arbeit: Innerhalb weniger Minuten hat er die aktuelle Liste der Leser geprüft, die Zeitungen abgezählt und in die verschiedenen Taschen sortiert: Man merkt ihm an, dass er Routine hat. Und dass er mit Strategie dabei ist. Während er sortiert, erzählt er, dass er sich seinen Bezirk in drei Runden aufgeteilt hat. „Wenn man Struktur drin hat, dann braucht man nicht so lange.“ Nachdem auch die letzten Pakete verstaut sind, hängt er sich die Taschen über die Schulter.

„Jetzt können wir los tigern.“ 1.35 Uhr: Mit den zwei schweren Taschen und dem gefüllten Handwagen führt der Weg in die menschenleere Innenstadt. Mit geübtem Griff verteilt er den SÜDKURIER in die ersten Briefkästen. „Mittlerweile könnte ich meinen Bezirk blind abgehen“ gesteht er. Vor ein paar Jahren war das sogar der Fall. Damals fiel plötzlich der Strom aus – die Innenstadt sei komplett dunkel gewesen.

Die lange Treppe zur Luziengasse geht er, trotz schwer bepackter Taschen, schwungvoll hinauf. Nebenbei erzählt Wasowicz, früher beim Bodenseewerk tätig, dass er seit seiner Arbeit als Austräger "so fit wie nie" gewesen sei. "Ich musste in den elf Jahren noch nie wegen Grippe oder Erkältung ausfallen.“ Das ist auch ein Grund, der den 61-Jährigen motiviert, die allmorgendlichen Gänge durch Überlingen mit all den Steigungen und Treppen zu bewältigen.

Jeden noch so versteckten Briefkasten hat Wasowicz im Bewusstsein. Selbst den dezent in die Holztür gelassenen Briefschlitz des städtischen Museums übersieht er nicht. „Wenn jeder Kunde die Zeitung am Morgen in der Hand hält, keine Reklamationen gemeldet werden, dann hab` ich mein Ziel erreicht“ Seine Aufgabe als letztes Glied in der Kette der Zeitungsproduktion nehme er sehr ernst. „Ich freue mich, wenn ich derjenige sein kann, der den Menschen den SÜDKURIER übergibt“ sagt er. Dass er sehnlichst erwartet wird, hat er bereits einige Male bemerken können: Schon um vier Uhr morgens warteten Kunden im Bademantel auf ihn.

In der Weihnachtszeit passiere es oft, dass sich die Kunden mit kleinen Geschenken bei ihm bedanken. "Dadurch erfährt man, dass die Arbeit wertgeschätzt wird." Auch sehe er darin die Verpflichtung und den Ansporn zugleich, die Zeitung weiterhin pünktlich, bis spätestens sechs Uhr, zuzustellen.

Ob ihm die Kälte im Winter etwas ausmacht? „Nein, man kann sich ja warm anziehen. Nur letztens, als es so kalt war, waren meine Fingerkuppen am nächsten Morgen ganz taub, – das hab ich das dann schon gemerkt“, erzählt er. Die Kälte an sich sei jedoch nicht das Problem. “Schwierig wird es vor allem, wenn es regnet“.

Nachdem auch der letzte SÜDKURIER aus seiner Tasche in einem Briefschlitz der Christophstraße verschwindet, schiebt er den leeren Wagen in Richtung Mühlenstraße.

Für ihn geht es nach getaner Arbeit nach Hause in Richtung Zitronengässle. Dort legt er sich dann noch einmal ins Bett, um am nächsten Morgen beim Frühstück selbst den SÜDKURIER zu lesen.

Austräger gesucht

