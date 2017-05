Überlingen, Pfullendorf Zeitler rüffelt Biniossek: Wirbel um die Windkraft auf spitälischem Grund

Linken-Gemeinderat Biniossek ist von OB Zeitler zur Ordnung gerufen worden: Er sei dazu verpflichtet, als Stiftungsrat dem Zweck des Spitalfonds zu dienen. Biniossek konterte, er sei nur seinem Gewissen verpflichtet.

Roland Biniossek hat sich einen Rüffel von Oberbürgermeister Jan Zeitler eingefangen. Grund ist ein Schreiben des Überlinger Gemeinderats (Die Linke) an den Bürgermeister von Pfullendorf. Der Betreff der E-Mail – sie ging in Kopie auch an Oberbürgermeister Zeitler – lautet: "Windkraftwerke bei Hilpensberg". Biniossek, der zuletzt öffentlich im Überlinger Amtsblatt gegen den Bau der Windkraftanlagen bei Pfullendorf-Hilpensberg opponierte, signalisierte dem Pfullendorfer Bürgermeister seine Unterstützung im Kampf gegen die Windkraftanlagen. Der Linken-Gemeinderat verfasste seine Mail, nachdem er einem Zeitungsbericht entnahm, wonach Kugler "wenig begeistert" vom Bau der Windräder sei, aus Sicht der Stadt Pfullendorf aber wenig Einfluss auf den Bau habe.

Der Impuls zum Bau der Windkraftanlagen geht von der Stadt Überlingen aus. Denn das Grundstück bei Hilpensberg steht im Eigentum des Spitalfonds Überlingen, es geht also um Einnahmen für die Stadt Überlingen, die das Gelände zur Verpachtung ausgeschrieben hatte – gegen die Stimme Biniosseks. Dieser schrieb an Kugler mit Bezug auf frühere Abstimmungen: "Der Überlinger Gemeinderat ist in seiner großen Mehrheit strikt gegen Windräder in unserem eigenen städtischen Einzugsbereich."

Das Verhalten Biniosseks rief die "Verwunderung" bei OB Jan Zeitler hervor. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Stiftungsrates schrieb er eine Mail an Biniossek: "Ihnen ist hoffentlich bewusst, dass die Verpachtung spitälischer Flächen zur Windkraftnutzung langfristig der Erfüllung des Stiftungszweckes unseres Spital -und Spendenfonds dient. Ich darf hier an unsere gemeinsame Verpflichtung erinnern, die Erfüllung des Stiftungszwecks nach besten Kräften zu fördern.... Diese Verpflichtung gilt auch für Sie als Mitglied des Stiftungsrates, unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung zum Thema Windkraft."

Diese Mail erreichte Biniossek am vergangenen Freitag um 17.50 Uhr. Elf Minuten später mailte der Gemeinderat zurück an Zeitler, versehen mit einem erweiterten Verteiler: "Ihre Stellungnahme, Sie verzeihen, macht mich wütend!" Eine Begründung lieferte Biniossek in seiner ersten Reaktion nicht, diese reichte er in einer Mail am Samstag dem SÜDKURIER gegenüber nach. Darin schreibt er, dass es zur Erhaltung des Stiftungsvermögens keine "Verpflichtung" gebe, er sich nur seinem Gewissen gegenüber verpflichtet fühle, das Stiftungsvermögen nicht "mit unmoralischen Dingen" gesichert werden solle. Außerdem könne die Infraschallbelastung durch Windräder auch im 20 Kilometer entfernten Überlingen negative Auswirkungen haben, so Biniossek.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte Zeitler, dass Biniossek selbstverständlich eine eigene Meinung haben dürfe, es gebe aber einen übergeordneten Stiftungszweck. Mit seinem Abstimmungsverhalten gegen die Verpachtung habe Biniossek sein Votum bereits zum Ausdruck gebracht, darüber hinaus sei Loyalität erwartbar.