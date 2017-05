Überlingen WortMenue mit Brigitte Glaser: Von Adenauer bis Rehrücken

"Bühlerhöhe" erzählt eine Geschichte über Bundeskanzler und fiktive Agentin, beim Überlinger WortMenue las die Autorin selbst. Rindsbouillon und Madeirasauce des Romans gab es dann auch im Hotel Ochsen.

Als eine spannende, politische und historische Geschichte kündigte Moderator Oswald Burger den Roman "Bühlerhöhe" von Brigitte Glaser beim WortMenue im Hotel Ochsen an. Wie sich bei der anschließenden Lesung herausstellte, hatte er damit nicht zu viel versprochen. "Bühlerhöhe" ist eine Mischung aus Krimi, Agentengeschichte und ein wenig Frauenliteratur. Glaser hat bewusst drei Frauenfiguren in den Vordergrund gestellt, da die Zeit der 50er Jahre so männerlastig war. Die Frauen, die die Jahre zuvor im Krieg ihren Mann stehen mussten, sollten nun zurückgedrängt werden zu Kinder, Küche, Kirche.

Heimliche Hauptfigur des Romans ist aber der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer. Anhand seines Terminkalenders ist die Erzählung getaktet. Ein nachweisbares Briefbombenattentat auf ihn ist ein Grundstein der Geschichte um die israelische Agentin Rosa, die ein fiktives Attentat auf den Kanzler in der Bühlerhöhe verhindern soll. Glaser hatte "Muffensausen vor dem hochpolitischen Thema", wie sie charmant zugibt. "Lange bin ich mit dem Thema schwanger gegangen, bevor ich mich da rantraute", erzählt sie. Sie hatte bereits knapp zwei Dutzend Kölner Regionalkrimis veröffentlicht, bevor sie mit "Bühlerhöhe" begann.

Normalerweise liest sie bei Lesungen der Bühlerhöhe immer die gleichen Schlüsselszenen. Für das WortMenue hingegen hatte sie eine "solitäre Lesung", wie sie sagte, vorbereitet, "damit es kulinarisch zum Thema passt". So las sie dann auch einen Abschnitt, in dem Rosa lange in ihrer Rindsbouillon löffelt, um nicht mit dem Leiter der Sicherheitsgruppe des Kanzlers, von Droste, plaudern zu müssen. Als Agentin wider Willen – sie hätte nur die Ehefrau des versierten israelischen Agenten Ari mimen sollen – doch dieser erschien nicht, versucht sie sich aus der Affäre zu ziehen, während von Droste genüsslich seine Zunge in Madeirasauce verspeist. Rosa hingegen schmeckte gar nichts von ihrem Rehrücken "Baden Baden."

Genau diese Gerichte hatte Chefkoch Johannes Ortner dann auch für die Gäste im Hotel Ochsen vorbereitet. Passend zur damaligen Zeit standen auch Russische Eier und Königinpastete auf der Speisekarte.

Das Wortmenue

Das Überlinger WortMenue ist eine zweijährig stattfindende Veranstaltung, die seit zehn Jahren Literatur und Kulinarik zusammen bringt. Organisiert wird das von Peter Reifsteck. Er sagt, es gebe im deutschsprachigen Raum kein zweites solches Festival in dieser Größe und dieser Vielfalt. Anfänge nahm das Festival in kleinerem Rahmen an anderem Ort. Als er 1997 in Überlingen weilte, um hier die Landes-Literaturtage zu organisieren, sei er sich mit dem damaligen Oberbürgermeister Klaus Patzel schnell einig geworden, dass so ein Festival gut nach Überlingen passe. Das diesjährige Programm mit 24 Terminen begann am 4. Mai und endet am Donnerstag, 18. Mai. Karten gibt es noch für Karin Kalisa am Samstag, 13. Mai. Sie liest in der Stadtbücherei aus ihrem Bestseller "Sungs Laden".

Informationen und Vorverkauf über www.wortmenue-ueberlingen.de oder bei der Kur und Touristik Überlingen, Telefon 07 55 1/9 47 15 23