Überlingen Wolf bei Überlingen gesichtet: Schäfer fürchten um ihre Herden

Die Reaktionen auf den Wolf, der vor einigen Tagen im Hinterland von Überlingen gesichtet wurde, fallen unterschiedlich aus. Während Tierschützer und Umweltpolitiker Beifall spenden, sind die Schäfer entsetzt. Sie fürchten um ihre Herden.

Sabine Häring, Sprecherin der Nabu-Wolfsbotschafter in Baden-Württemberg, schätzt das Alter des Wolfs nach Sichtung der Fotografie auf etwa ein Jahr. Wahrscheinlich sei er auf Wanderschaft, auf der Suche nach einem Partner. Minister Untersteller äußerte sich zustimmend. Er sagte, dass das Land in einer Arbeitsgruppe mit Naturschutz-, Jagd- und Landnutzerverbänden einen „Handlungsleitfaden Wolf“ erarbeitet habe. Außerdem finanziere das Land mit 200 000 Euro ein Projekt, um Übergriffe des Wolfes in der Freilandtierhaltung, insbesondere auf Schafe und Ziegen, möglichst zu verhindern. Er hält ein „sinnvolles Miteinander von Mensch und Wolf für möglich.“

Weitere Informationen Nabu-Wolfsbotschafterin Sabine Häring über die Wolfssichtung bei Überlingen

Daran zweifeln jene Menschen, deren Erwerb in der freien Wildbahn angesiedelt ist. Florian Gulde, Schäfer über drei Schafherden, hält den versprochenen Ausgleich für ungenügend. „Ich bin schutzlos ausgeliefert“, sagte er. Der empfohlene Herdenschutz würde ihn zwei Personalstellen kosten, sagte der Landwirt. Hohe Zäune könne er nicht ziehen, das sei wirtschaftlich nicht darstellbar, da viel zu teuer. Es sei richtig gewesen, dass der Wolf in Baden-Württemberg vor 200 Jahren ausgerottet wurde. Er sagt: „Ich hoffe, dass ihn schleunigst einer überfährt.“