Überlingen Wo die Ehefrauen XYL heißen: Die Morsezeichen der Funkamateure

Den Amateurfunk-Ortsverband Überlingen gibt es bereit seit 50 Jahren. Die Funker bauen drahtlose Brücken in alle Welt und viele Abkürzungen gehören zu ihrem Hobby dazu.

Überlingen – „Ich liebe dich.“ Den meisten Menschen geht dieser simple Satz nicht unbedingt leicht über die Lippen. Wohl aber Konrad Bäurer aus Überlingen und Wolfgang Grensing aus Owingen. Beide sind begeisterte Funkamateure und wissen, dass es sich bei dem Satz um eine Eselsbrücke für das Morsezeichen des Buchstabens „L“ handelt: „Di da di dit“ beziehungsweise kurz-lang-kurz-kurz. Beide Funker beherrschen das Morsealphabet, das bis zum Jahre 2003 Pflicht war, um sich Amateurfunker nennen zu dürfen – heute ist es nach dem Wegfall der Morsetelegrafie-Prüfungspflicht nur noch Kür.

Bäurer und Grensing sind Mitglieder des Deutschen Amateurfunk-Radio-Clubs (DARC) – Ortsverband Überlingen –, der seit 50 Jahren besteht. „Fünf Jahrzehnte, die seit der Gründungsversammlung am 8. April 1967 im “Christophkeller” in Überlingen wie im Flug vergangen sind und in denen viele Funkbegeisterte den Weg zu uns gefunden haben“, sagt Bäurer, der seit vier Jahrzehnten Amateurfunker ist. Sogar von Anfang an dabei ist der ehemalige Fernsehtechniker Wolfgang Grensing, unter dessen Vorsitz der Ortsverband vor einem halben Jahrhundert ins Leben gerufen worden ist. Heute gehören zum Ortsverband 35 Mitglieder, darunter noch vier Gründungsmitglieder. Sie haben wie viele Vereine landauf landab mit dem Problem fehlenden Nachwuchses zu kämpfen. „Mit 14 Jahren kann man bereits eine Lizenz erwerben“, sagt Grensing, die allerdings nicht ganz ohne sei. Indes gibt er zu, dass mit Internet und Smartphone große Konkurrenz entstanden ist.

Für den 78-Jährigen hat der Amateurfunk aber nichts von seinem Reiz verloren. Der wichtigste Aspekt für ihn ist die Möglichkeit, mit Funkamateuren des ganzen Landes, Kontinents oder der ganzen Welt zu kommunizieren. Auf dem Dach seines Hauses in Owingen thront eine lange Antenne, im Wohnzimmer liegt die Fachzeitschrift „CQ DL“ auf dem Tisch, in seinem Keller geben sich zahlreiche Funkgeräte und Zubehör die Ehre. „Ich schalte mein Gerät ein, rufe durch und warte, ob sich irgendwo jemand meldet“, erläutert der gebürtige Stettiner sein Hobby, dessen Rufzeichen DL 7 FO ist und den besonders die Technik fasziniert. Schon als Jugendlicher bastelte er gerne an Radios und Antennen. „Das waren teilweise noch Wehrmachtsgeräte, natürlich mit Röhren. Man konnte die Geräte nicht einfach so wie heute kaufen“, erinnert er sich. Noch heute sammelt er alte Bauteile, eine Fundgrube für ihn ist die jährlich stattfindende Funkermesse „Ham Radio“ in Friedrichshafen, die dieses Jahr von 14. Juli bis 16. Juli stattfinden wird. Dass die Computerwelt erfolgreich das Terrain des Amateurfunks erobert hat, weiß Grensing: „Ohne Computer geht da heute nichts mehr.“

Anders sieht das Konrad Bäurer, dessen Funkstation die DL 5 GBD ist. „Ich bleibe noch in der Steinzeit. Vom Papier kann ich mich nicht lösen“, sagt er schmunzelnd und verweist darauf, dass er drei verschiedene Logbücher zur Dokumentation der gelungenen Funkverbindungen führt – auf Papier und nicht etwa digital. „Ich finde den Amateurfunk einfach spannend und interessant. Es ist eine Welt, die die Jungen so nicht haben“, fügt der ehemalige Kreisbeamte an. Der 69-jährige Überlinger hat als reiner Hörer begonnen, hörte Rundfunksender weltweit ab und hat sich sukzessive in die Materien eingearbeitet. „Man war zufrieden, wenn man nur ein einziges Gerät besaß.“

Übrigens: Für Bäurer und Grensing sind Abkürzungen mehr als vertraut. Mit dem „Q-Schlüssel“ und zwei folgenden Buchstaben umschreiben sie so einiges. So wird mit „QSY“ beispielsweise ein Frequenzwechsel angekündigt, mit „QSL“ der Empfang bestätigt. Höflich sind sie auch: Mit „yl“ (young lady) werden die Damen beschrieben, wenn sie denn verheiratet sind, mit xyl (ex-young lady). Und weitere Eselsbrücken für das Morsealphabet haben sie obendrein: Für den Buchstaben „Q“ beispielsweise, der mit „lang-lang-kurz-lang“ beziehungsweise „dadadidah“ gemorst wird, sagt der Funkamateur: „Quer sch… die Kuh“.

Amateurfunk in Zahlen

Es gibt über zwei Millionen Funkamateure auf der Welt; ungefähr 80 000 sind es in Deutschland. Über 80 Prozent sind im Bundesverband für Amateurfunk, dem deutschen Amateur-Radio-Club (DARV) mit Sitz in Baunatal. Es gibt mehr als 1200 Ortsverbände, einer davon ist in Überlingen beheimatet mit derzeit 35 Mitgliedern. Eine der Aufgaben des Clubs sind technische Studien und die Ausbildung für alle Bereiche des Amateursende- und Empfangswesens (Übertragung von Daten, Zeichen, Sprache, Bildern und Fernschrift im KW-, UKW- und Gigahertz-Bereich und über eigene Satelliten) sowie die Entwicklung neuer Sende- und Betriebsarten.

Ein weiteres Ziel ist die Pflege der Freundschaft zwischen den Funkamateuren des In- und Auslandes, die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz, der Kultur und der Völkerverständigung. Zum Amateurfunk wird ein Rufzeichen benötigt. Dieses ist erhältlich bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post nach einer erfolgreichen Prüfung. Geprüft werden technische und betriebstechnische Kentnisse sowie solche der Gesetze und Vorschriften. (hk)