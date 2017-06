Überlingen Wissenschaftler aus aller Welt treffen sich bei Fastenkongress in Überlingen

Internationale Referenten werden am 24. und 25. Juni beim Kongress im Salem-Kolleg erwartet. Ein Bestseller-Autor führt durch die Podiumsdiskussion.

Wenn dieser Kongress in Berlin stattfinden würde, dann hätte man sehr schnell 5000 Anmeldungen, ist sich Francoise Wilhelmi de Toledo von der Klinik Buchinger-Wilhelmi sicher. Dass in der Überlinger Klinik jährlich 4000 Menschen fasten, fasziniert Yvon Le Maho, den diesjährigen Preisträger der Maria-Buchinger-Foundation und seine hoch dotierten Kollegen.

Aus diesem Grund kommen internationale Wissenschaftler wie er nach Überlingen, für die es vollkommen normal ist, andernorts riesige Kongresshallen zu füllen. Referenten unter anderem aus Boston, Los Angeles (USA) und Frankreich reisen an diesem Wochenende, 24. und 25. Juni, an den Bodensee, um an dem zweitägigen Kongress zum Fasten teilzunehmen.

Andreas Michalsen, der mit seinem Buch über das Heilen mit der Kraft der Natur aktuell auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestseller-Liste steht, kommt aus Berlin nach Überlingen. Lokale Koryphäen wie Eva Lischka, die Vorsitzende der ÄGHE, der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung, begrüßt die Gäste in Anwesenheit des Überlinger Oberbürgermeisters Jan Zeitler.

Die ÄGHE veranstaltet in Kooperation mit der Klinik Buchinger-Wilhelmi und der Maria-Buchinger-Foundation den 17. Kongress im Salem Kolleg. Niklaus Brantschen, der Schweizer Jesuit und Zen-Meister ist Projektleiter und Gründer des Lasalle-Instituts für Zen, Ethik und Leadership in Bad Schönbrunn, gibt am Sonntagvormittag der Veranstaltung den spirituellen Impuls zum Thema "Fasten, weil wir Menschen sind."

Dieser spirituelle Aspekt ist Francoise Wilhelmi de Toledo sehr wichtig, sie spricht vom Raum, auch um innere Einkehr zu halten. Die erfahrene Fasten-Ärztin sitzt an einem übervollen Schreibtisch in der Klinik und begeistert sich für die vielen Zusagen der renommierten Fastenforscher zu dem Programm der Veranstaltung. Viele Referenten kennt sie persönlich, den Preisträger Yvon Le Maho bereits über 35 Jahre. Einladungen werden verschickt, Terminplanungen überprüft.

Der Kongress beginnt am Samstag um 9 Uhr und endet am Sonntag gegen 13.15 Uhr. So ist dies eine prallvolle Woche für die Vorsitzende der Maria-Buchinger-Foundation. Francoise Wilhelmi de Toledo sagt zu ihrem eigenen Vortrag, der gleichzeitig das Motto der Veranstaltung ist: "Heilfasten, original belassen, supplementieren, imitieren": "Es ist uns mit unserer Arbeit ein Anliegen das Fasten mit Respekt, Heiterkeit und Lebensfreude zu füllen. Wir schaffen hier in der Klinik einen Raum für die Drei-Dimensionalität des Fastens. Das ist der medizinische Aspekt, die Gemeinschaft und die Spiritualität. Fasten dient auch der Lebensschau und ist eine Einladung zur Selbstreflexion."

Genau diese Aspekte könnte man laut Wilhelmi de Toledo eben unmöglich allein mit einem "Magic Bullet", also einer Magischen-Tablette, herstellen. Es gäbe einen großen Markt, der das Fasten imitiere und mit Marketing-Produkten fülle, zum Beispiel mit den allseits bekannten "Schlankheitskapseln". Eine Gewichtsreduzierung könne dadurch zwar erfolgen, aber der gesundheitliche Aspekt des Fastens und das fühlbare Fastenerlebnis eben nicht, so Wilhelmi de Toledo.

Yvon Le Maho, den emeritierten Direktor der Forschung am CRS an der Universität in Straßburg, beschreibt Wilhelmi de Toledo als großen Menschen- und Tierfreund. Warum baut ein Astronaut im Weltraum während seines Daseins in Schwerelosigkeit Muskeln und Knochen ab, obwohl er Nahrung zu sich nimmt, nicht aber ein Polarbär in Schweden während des Winterschlafs, der praktisch fastet? Mit Fragen wie dieser beschäftigen sich der viel dekorierte Wissenschaftler Le Maho und sein Nachfolger Stéphan Blanc und sie betreiben große Forschungsprojekte beispielsweise zu dem Stoffwechselverhalten der Pinguine. Biodiversität, also die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, ist sein ganz großes Thema.

Weltraumforschung und Fasten, Fasten bei Tieren und Menschen, die Folgen auf das Herz-Kreislaufsystem bei Überernährung, essenzielle Fettsäuren und Entzündung, nur einige Themen der Vorträge und Podiumsdiskussionen an einem spannenden Wochenende beim Kongress.

Der Kongress

Der 17. Kongress der Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung (ÄGHE) findet am 24. und 25. Juni im Salem Kolleg in Überlingen statt. Information und Reservierung per E-Mail unter yesim.ersoy@buchinger-wilhelmi.com und unter Telefon 0 75 51/80 78 25. Die Teilnehmergebühren liegt für ÄGHE-Mitgliedern bei 100 und für Nichtmitglieder bei 150 Euro, zuzüglich Mittagessen, Galadinner auf dem Schiff und mehr auf Wunsch. Anmeldungen sind noch möglich.

Informationen im Internet: www.aeghe.de