Überlingen Winterruhe vor dem Endspurt auf der Baustelle des Familienzentrums

Im Februar soll das Kinderhaus St. Angelus in das neue Familienzentrum in der Überlinger Altstadt einziehen. Der Familientreff Kunkelhaus folgt im März.

Noch herrscht Winterruhe vor dem Endspurt auf der Baustelle des künftigen Familienzentrums Altstadt an der Krummebergstraße. Die Spielgeräte des neuen Gartens sind seit gestern zwar eingeschneit, lassen allerdings schon Assoziationen an wärmere Zeiten wach werden. Das Kinderhaus St. Angelus, das seit Frühjahr 2015 in einem Provisorium an der Schlachthausstraße untergebracht ist, soll im Verlauf des Februars an seinen angestammten Platz in dem denkmalgeschützten Gebäude zurückkehren können, erklärte Fachbereichsleiter und Pressesprecher der Stadt, Raphael Wiedemer-Steidinger, unmittelbar vor den Feiertagen. Im März soll schließlich auch der Familientreff Kunkelhaus in das lang ersehnte neue Domizil einziehen können.

Völlig durchfeuchtete Fundamente und ein marodes Dachgebälk in dem aus dem Mittelalter stammenden Gebäude sind nur einige der Faktoren, die zu einer massiven Kostenexplosion gegenüber den ersten Kalkulationen beigetragen haben. Hinzu kamen erforderliche Umplanungen für eine völlig separate Erschließung und eine funktionale Trennung der beiden Einrichtungen gemäß ihrer Zielgruppen: Hier die Betreuung von Kindern zwischen 0 und 7 Jahren in den Gruppen der Kindertagesstätte, zu der Unbefugte keinen Zutritt haben dürfen; dort der Familientreff, der sich als möglichst niederschwellige, offene Einrichtung für Eltern, werdende Eltern und Eltern mit ihren Kindern versteht; zudem eine barrierefreie Erschließung über einen Anbau mit Aufzug.

Von den im Jahr 2008 angesetzten 3 Millionen Euro Gesamtkosten hatte sich der Aufwand für das Projekt schon beim zweiten Baubeginn 2015 nahezu verdoppelt. Im März 2016 musste der Gemeinderat den Kostenrahmen noch einmal um 880 000 Euro "inklusive Unvorhersehbares und Rückstellungen" anheben, sodass die Bruttokosten auf insgesamt 6,79 Millionen Euro kletterten. Mit diesem Anstieg hatte auch das Land seine Förderung mehrfach erhöht – auf maximal 3 Millionen Euro für die zuschussfähigen Kosten ohne die Innenausstattung. Auf weitere 150 000 Euro hofft die Stadt aus dem kommunalen Ausgleichstock, sodass dann nach der letzten Beschlusslage voraussichtlich rund 3,64 Millionen Euro von der Kommune getragen werden müssten.

Mit der letzten Anhebung des Zuschusses aus dem Sanierungsprogramm hat das Land zudem noch etwas mehr Luft beim Abrechnungszeitraum gewährt und diesen bis zum ersten Quartal 2017 verlängert. Ursprünglich hatte die Stadt mit einem notwendigen Einzug noch im Jahr 2016 rechnen müssen, um die Fördermittel nicht aufs Spiel zu setzen. Dieser Zeitdruck hatte zuletzt nicht mehr bestanden.

Nun kann die Kommune den Förderbedarf bis Ende März 2017 abrechnen, wie Raphael Wiedemer-Steidinger deutlich machte.



Der lange Weg