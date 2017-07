Überlingen Wiestorstraße: 79-Jährige prallt mit Audi in Ladebordwand

Weil sie sich auf den Gegenverkehr achtete, ist eine 79-Jährige am Mittwoch auf der Wiestorstraße mit ihrem Audi in eine Laderampe geprallt.

Eine 79-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochvormittag, gegen 11.45 Uhr, auf der Wiestorstraße auf den Gegenverkehr konzentriert, als sie mit ihrem Audi an einem vor einem Hotel am rechten Fahrbahnrand stehenden Lastwagen vorbeifuhr. Wie die Polizei mitteilt, übersah die 79-Jährige hierbei die wegen Ladetätigkeiten waagrecht stehende und durch Blinklichter gesicherte hydraulische Ladebordwand am Heck des Lastwagens und fuhr dagegen. Am Audi wurden bei dem Unfall die rechte A-Säule und das Fenster der rechten Tür beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro. An der Ladebordwand des Lastwagens entstand kein wirtschaftlich wägbarer Schaden.