Überlingen Wieder Feuerwehreinsatz im Asia-Wok

Dieses Mal brennt es glücklicherweise nicht in der Jakob-Kessenring-Straße. Durch den Sturm lösen sich Dachziegel.

Überlingen (dle) Die Anwohner waren schockiert, als schon wieder die Feuerwehr in die Jakob-Kessenring-Straße zum Asia-Wok ausrückte. "Oh Gott, hat es ihn jetzt schon wieder verwischt?", fragte eine Nachbarin sichtlich irritiert. Doch ein Mitarbeiter aus dem benachbarten Döner-Imbiss Stern-Kebap konnte ganz entspannt Entwarnung geben: "Die hätten uns schon rausgeholt, wenn es nebenan wieder brennt." Stattdessen wurde im Stern-Kebap weiter Döner und Lahmacun gegessen und auch im voll besetzten Asia-Wok wurden weiter knusprige Enten und Frühlingsrollen serviert, so als würde draußen nichts passieren. Dort stand allerdings die Feuerwehr mit Blaulicht.

"Alles gut", bestätigte auch ein sichtlich glücklicher Dinh Hung Nguyen, Wirt und Chefkoch des Asia-Wok. "Wirklich alles gut", wiederholte er schmunzelnd, rückte seine Kochmütze zurecht und kümmerte sich dann schon wieder in der Küche um seine asiatischen Spezialitäten. Anfang Mai vergangenen Jahres brannte der Dachstuhl in seinem Haus in der Jakob-Kessenring-Straße.

Während Dinh Hung Nguyen schon im Dezember seinen Asia-Wok-Imbiss wieder eröffnen konnte, blieben das Dachgeschoss sowie die beiden Etagen darunter mit den Wohnräumen weiterhin unbewohnbar. Die Versicherung hat den Fall noch nicht abgeschlossen.

Doch glücklicherweise brannte es jetzt nicht wieder, die Feuerwehr war auch nur mit einer Drehleiter ausgerückt und nicht mit Löschgerät. Schon in den vergangenen Tagen fielen immer mal wieder kleinere Teile von Dachziegeln des immer noch zerstörten Dachs auf die Straße, zuletzt beim Föhnsturm am Samstagmittag. Als mit der anrückenden Kaltfront am Sonntagabend wieder Sturm einsetzte, drohten gleich mehrere Dachziegel auf die Straße zu stürzen.

Dinh Hung Nguyen verständigte deshalb die Feuerwehr, die mit der Drehleiter ausrückte und ein halbes Dutzend lose Dachziegel sicherte oder vom Dach barg. Nach einer halben Stunde im Dauerregen und bei stürmischem Wind war der Einsatz beendet, während der Zeit blieb die Jakob-Kessenring-Straße für den Verkehr gesperrt.