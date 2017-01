Überlingen Wie aus einer IGA die Landesgartenschau wurde

Genau vor zehn Jahren planten 23 Kommunen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Internationale Gartenbauausstellung IGA am Bodensee. Sie hätte 2017 stattfinden sollen. Als die Pläne für die IGA bereits im Jahr 2007 scheiterten, war dies der Zündfunke für die Landesgartenschau 2020 in Überlingen.

Ja, wir sind im Jahr 2017 angekommen. Wer eine Dekade zurückblättert, der kann nachlesen, dass anno 2017 eigentlich die erste Internationale Gartenbauausstellung (IGA) am Bodensee über Ländergrenzen hinweg hätte eröffnet werden sollen – ein verbindendes Grünprojekt aller Anrainerstaaten. Daran geknüpft war die Vision einer Bodensee-S-Bahn rund um den See. Es war eine Idee, die der Überlinger Landschaftsarchitekt Johann Senner schon Ende der 1990er Jahre geboren hatte und die er ab 2002 in den Städten mit Nachdruck und einer Machbarkeitsstudie verfolgte. Diese IGA wird nun von 13. April bis 15. Oktober in Berlin-Marzahn eröffnet – rund um die bestehenden "Gärten der Welt".

Denn was am Bodensee zum Jahresbeginn 2007 mit viel Begeisterung und Synergien auf die Zielgerade gegangen war, kam im Spätherbst desselben Jahres jäh zu Fall, als die Bundesgartenschau-Gesellschaft als Träger das Projekt stoppte. Dass manche Beteiligte dabei vielleicht zu selbstbewusst aufgetreten waren, ja dass mancher von dem Vorhaben gar nicht so begeistert war, wie es schien, soll hier nicht weiter betrachtet werden. Allerdings hatte diese Entwicklung konkrete Folgen für Überlingen. Das Ende der IGA sollte quasi zum Zündfunken für eine Landesgartenschau in der Stadt werden.

Im Januar 2007 war es in doppelter Hinsicht zum vorentscheidenden Schwur gekommen. Am 17. Januar beriet der Überlinger Gemeinderat abschließend über eine Zielvereinbarung und damit einen vorläufigen Fahrplan für die IGA. Schon eine gute Woche später versammelten sich die Vertreter von 23 Städten und Gemeinden aus drei Ländern auf der Meersburger Schlossterrasse, um gemeinsam öffentlich für das große Vorhaben zu werben und den gefühlten Startschuss dafür zu geben. Gastgeberin war dort die damalige Meersburger Bürgermeisterin Sabine Becker.

Rückblickend offenbart die damalige Konstellation aus heutiger Überlinger Sicht gleich mehrere Pointen. So ganz rückhaltlos und selbstverständlich war die Unterstützung im damaligen Gremium keineswegs. Deshalb warb Johann Senner mit Engelszungen für die Vorzüge dieser IGA aus Sicht der Stadt und für die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten. An seiner Seite war damals als Mitarbeiterin und IGA-Projektleiterin keine andere als jene Annette Stoll, die nun als Ehefrau des designierten Oberbürgermeisters Jan Zeitler seit einigen Tagen als Mitarbeiterin von BW Grün bei der Landesgartenschau Überlingen tätig und als Nachfolgerin von Geschäftsführer Martin Richter vorgesehen ist.

Senner und Stoll hoben vor zehn Jahren gemeinsam die Chancen der Stadt durch die IGA hervor. Wobei damals noch selbstverständlich von einem Hotelstandort auf dem ehemaligen Graf-Gelände, zwischenzeitlichen Thermeparkplatz und künftigen Bürgerpark ausgegangen wurde. Aber auch von einer Renaturierung des weiter westlichen befestigten Uferabschnitts. Johann Senner warb für eine Aufwertung dieses Gebiets. "Was machen wir damit?", erklärte er damals im Ratssaal zum befestigten Uferbereich und der dortigen Mauer: "Da fallen Sie im Moment runter und sind tot."

Immerhin gelang es, dass der Gemeinderat sich nach langer, kontroverser Diskussion einstimmig für die Zielvereinbarung und die Beteiligung an der IGA aussprach. Zum großen Erstaunen des damaligen Oberbürgermeisters Volkmar Weber. "Überlingen selbst will mit seinen Projekten das besondere Erbe des Stadtgartens weiter entwickeln und den Westen der Stadt damit dauerhaft aufwerten", war damals im SÜDKURIER zu lesen, "durch die Renaturierung von Uferbereichen, die Schaffung von neuen Grünzonen am See sowie die Umwidmung eines gewerblichen Areals in einen attraktiven Hotelstandort." Die ersten beiden Ziele verfolgt nun die Landesgartenschau, das Hotel ist und bleibt an diesem Standort gestrichen.

Das Scheitern der IGA

Als "Bekenntnis zur vernetzten kommunalen Zusammenarbeit in der ganzen Bodenseeregion" und zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung hatte die damalige Lindauer Oberbürgermeisterin Petra Seidel im Januar 2007 die Pläne für eine Internationale Gartenbauausstellung bezeichnet und die Unterzeichnung der Zielvereinbarung in Meersburg als "Verlobung" apostrophiert. Verlobt hatten sich 23 Kommunen aus Deutschland (11), Österreich (5) und der Schweiz (7). Aufgrund der verschiedenen Rechts- und Steuersysteme waren für die Organisation drei nationale Gesellschaften geplant. Rund 900 000 Euro hatten die Vorbereitungen für den Wettbewerb gekostet. Zumindest die beiden EU-Staaten konnten fast 50 Prozent ihres Anteils über Mittel aus dem europäischen Interreg-III-Programm abdecken.