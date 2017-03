Überlingen Wie Martin Walser nach Nußdorf kam

Die Autoren einer Chronik empfing Martin Walser zum Gespräch. Die Beziehung zwischen Martin Walser und seiner Heimat ist schwierig. Zu seinem 90. Geburtstag steht ein Veranstaltungsreigen an.

Kommt er oder kommt er nicht? Keiner weiß das so genau. Keinem verrät es Martin Walser im Voraus. Hier hält es die literarische Diva wie Filmsternchen Katja Riemann, die es bei der Premiere zur zweiten Verfilmung seines Romans „Ein fliehendes Pferd“ im September 2007 spannend machte – und Walser mit den Schauspielern Ulrich Tukur, Ulrich Noethen und Petra Schmidt-Schaller samt Regisseur Rainer Kaufmann in der Greth alleine feiern ließ. Beim regionalen Veranstaltungsreigen zu seinem bevorstehenden 90. Geburtstag am 24. März hat der Literat nun Gelegenheiten zuhauf, zu kommen oder nicht zu kommen. Heute Abend beim Auftakt mit einer Buchpremiere in seinem Geburtsort Wasserburg zum Beispiel. Doch selbst der Weissbooks-Verlag rätselte vor wenigen Tagen noch ob der Präsenz des Autors. Oder am Samstag im Überlinger Kursaal, wenn ihm viele namhafte Kollegen und Freunde von Manfred Bosch bis Arnold Stadler Reverenz erweisen. Nicht einmal der Kulturreferent kennt Walsers Pläne.

Spätestens wer das Buch von Susanne Klingenstein gelesen hat, weiß ebenso um die komplexe Persönlichkeit des Literaten wie um die Probleme mit diesem Ort und der Heimatstadt. Mit der Wissenschaftlerin war Walser im Herbst 2014 hier zum letzten Mal live zu erleben. Dem prominenten Schriftsteller Reverenz zu erweisen, ist gar nicht so einfach. Doch zur „Eisernen Hochzeit“ im Vorjahr hatten Oberbürgermeisterin Sabine Becker und Nußdorfs Ortsvorsteher Dietram Hoffmann Glück und konnten einen Besuch im „Hecht“ abstatten.

Erfolg hatten auch die Autoren der Nußdorfer Chronik ein paar Jahre zuvor, für die Hauselektriker Karl-Heinz Kretz den „Türöffner“ gespielt hatte. Rudolf Beck und Dietram Hoffmann – der frühere und der jetzige Ortsvorsteher – waren im Mai 2011 auf der Terrasse Walsers mit einem Vesper bewirtet worden. „Martin Walser, ein Wasserburger in Nußdorf“ – so wird der Beitrag in der noch nicht veröffentlichten, doch demnächst erscheinenden Chronik des Teilorts lauten, aus dem Ortsvorsteher Dietram Hoffmann allerdings anlässlich der langen Nacht der Bücher schon einige Passagen vorgetragen hat.

Es habe zweier gescheiterter Anläufe in Immenstaad und Langenargen bedurft, ist hier zu erfahren, bis sich Walser in Nußdorf den Wunsch nach einem Seeplatz 1967 erfüllen konnte, wo er nun seit bald 50 Jahren zu Hause ist. „Dann haben wir dieses Haus (in Nußdorf) 1967 angeschaut. Es lag erstens am See und hatte zweitens genau vier Kinderzimmer. … das Haus war aber stark renovierungsbedürftig, zum Beispiel Wasser im Keller, deshalb wurde der Preis für den Maler (der Vorbesitzer) stark reduziert und so war es für uns finanzierbar“, wird der Schriftsteller in der Chronik zitiert.

„Als wir es angeschaut haben, hat es ein Herr Maas oder Haas bewohnt, der hat's … gleich schlecht gemacht. Der wollte als Mieter drin bleiben. Aber wenn man so lang gesucht hat, 10 Jahre, ich hatte so viel Erfahrung, dass ich in den Keller ging und war sicher, dass das Wasser im Keller zu machen ist. … Man hat uns … erklärt, der Bauleiter des Hauses habe nicht aufgepasst und den Keller einen halben Meter tiefer gegraben als nötig und keine Grundierung eingebaut. Ich habe dann das Haus renovieren lassen, habe durch die Firma Kretz eine Wasserpumpe einbauen lassen von der Firma Allweier. Die hat 25 Jahre gehalten.“

Das Projekt, eine Nußdorfer Chronik zu schreiben, gefällt Walser. „Ich finde diese historischen Bemühungen ungeheuer“, sagt er den Autoren: „Zum Beispiel in Wasserburg, da haben zwei Historiker ganz genau erforscht und aufgeschrieben, total vertrauenswürdig, was passiert ist zur Hexenverfolgung: Das war grauenhaft, und wenn Du das liest mit den Namen, die es heut' noch gibt. Das ist ein unglaublich tolles Werk, der Gemeinde ihre Vergangenheit zu schaffen.“



Programm