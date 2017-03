Überlingen Wie Einwanderer und Flüchtlinge Überlingen prägen

Ohne Völkerwanderungen hätte nicht nur Überlingen ein anderes Gesicht. Der Ufersammler und die Eisenbahn sind auf Initiative von Flüchtlingen und mit Hilfe von Gastarbeitern entstanden. Wie fanden ehemalige Flüchtlinge eine neue Heimat am See, in Überlingen? Der frühere Oberbürgermeister Reinhard Ebersbach, Historiker Oswald Burger und Elvira Smajic, Erzieherin im Kinderhaus Burgberg, erzählen die Geschichten ihrer Flucht.

Überlingen – Fluchtbewegungen und Völkerwanderungen ziehen sich durch die Geschichte. Ganze Städte würden nicht existieren, wären im 16. und 17. Jahrhundert nicht die Hugenotten als Glaubensflüchtlinge eingewandert. Auch Überlingen sähe heute vielleicht anders aus, hätte es nie Völkerwanderungen oder Flucht gegeben. Einem Flüchtling verdankt Überlingen zum Beispiel den Ufersammler: dem einstigen Bürgermeister und Oberbürgermeister Reinhard Ebersbach. Die Eisenbahn wurde unter Regie des Ingenieurs Adolf Seubert mit Unterstützung italienischer Arbeiter gebaut. Die Constantin-Vanotti-Schule schließlich heißt so, weil der italienische Einwanderer Großes für die Stadt bewirkte. Auch der Überlinger Historiker Oswald Burger, der einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Überlinger Stadtgeschichte leistet und sich sehr um den Goldbacher Stollen kümmert, ist Kind von Flüchtlingen aus dem Banat. Er hat sich ausgiebig mit Einwanderungen und Auswanderungen nach und von Überlingen befasst. Die erste bekannte Einwanderungswelle kam Burger zufolge wohl um das Jahr 1200: Jüdische Flüchtlinge aus Spanien kommen in die Stadt. Auch im Dreißigjährigen Krieg dürfte die Bevölkerung durcheinandergewürfelt worden sein, sagt Burger.

Im 18. Jahrhundert wandern viele Italiener vom Comer See ein, auch die Kaufleute Prestinari und Vanotti. „Sie waren schon in der zweiten Generation vollkommen integriert“, sagt Burger. Der Handel habe im Zitronengässle stattgefunden, auch das heutige Schuhhaus Maier habe den Kaufleuten gehört. Constantin Vanotti, nach dem eine Straße und eine Schule benannt sind, spielt eine große Rolle in Überlingen, wird 1834 Spitalverwalter, „eine ähnlich wichtige Person wie der Bürgermeister“, erklärt Burger.

Eine Auswanderungswelle von Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts steht im Zusammenhang mit der Rückeroberung des Balkans vom Osmanischen Reich, das bis auf die heutigen Grenzen zurückgedrängt wird. Nun werden aus der hiesigen Region Donauschwaben angeworben, darunter Oswald Burgers Vorfahren. Sie sammeln sich in Ulm und fahren auf Ulmer Schachteln, Flößen mit Hütten, bis Belgrad. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehren viele Donauschwaben als Flüchtlinge in die Heimat ihrer Vorfahren zurück – darunter Oswald Burgers Eltern. Sie gelten aber auch hier als fremd.

Im 19. Jahrhundert siedeln sich Juden mit ihren Familien im badischen Großherzogtum an. Eine dieser Familien ist die Familie Levi, die in der Überlinger Münsterstraße ein Textilhaus eröffnet. „Sie waren voll anerkannt, Wilhelm Levi wird in den Bürgerausschuss gewählt, sein Sohn Karl fällt für das Vaterland in Verdun“, erzählt Burger. Nach der Pogromnacht wird Viktor Levi nach Dachau gebracht und nur mit der Auflage wieder freigelassen, sein Anwesen zu verkaufen und auszuwandern. Levis schicken die beiden Töchter mit den letzten Kindertransporten 1938 nach England, sie selbst folgen ihnen kurz vor Kriegsbeginn im August 1939. Im Mai 1940 wandert die Familie nach Louisville in Kentucky aus.

Viele Menschen verschiedenster Nationen sind seitdem nach Überlingen gekommen. Die italienischen Gastarbeiter in den 1950er Jahren. Die Flüchtlinge aus Bosnien in den 1990er Jahren. Und nun die Flüchtlinge heute, aus Syrien zum Beispiel. Wie sie Überlingen wohl prägen werden?

Reinhard Ebersbach: Mit dem Teddybär auf die Flucht

Reinhard Ebersbach trägt seinen Teddybär, die Mutter ein Fotoalbum und einen Koffer. Mehr haben die beiden nicht dabei, als sie Ende 1944 Brückenberg, das heutige Karpacz in der Nähe von Jelenia Gora (Hirschberg), verlassen. Der Zweite Weltkrieg tobt und die Gefahr, dass "der Russe" kommt und die Fluchtroute über das Riesengebirge abgeschnitten ist, ist groß. Reinhard Ebersbach erinnert sich noch gut an viele Details der Flucht, die er als Sechsjähriger antreten muss. „Wir wurden ins Sudetenland evakuiert“, sagt er. „Und ich weiß noch, dass meine Mutter, bevor wir gingen, Kiefernzweige in eine große Vase gestellt hat. Man sagte uns, dass wir in Kürze zurückkehren würden. Und Mutter wollte, dass es schön ist, wenn wir wiederkommen.“

Unterwegs stößt der Vater zu ihnen, er will sie in die Alpenfestung nach Bayern mitnehmen. Doch der kleine Reinhard hat Masern und kann nicht reisen. „Im April zogen sich die Deutschen aus dem Sudetenland zurück, weil von hinten die Russen drückten“, erzählt er weiter. „Und dann kam eine riesige Kolonne von der Wehrmacht und die nahmen ein paar Flüchtlinge mit.“ Auch Reinhard Ebersbach und seine Mutter. Immer Richtung Westen. „Irgendwo wurden wir vom Russen gestoppt“, sagt er. Die Soldaten werden gefangen genommen.

In dem Durcheinander gelingt es Reinhard Ebersbachs Mutter, mit einigen anderen Flüchtlingen und einem Lastwagen-Fahrer zu fliehen – bis 16 Kilometer vor Dresden. „Und da stand eine russische Kontrolle.“ Zwar ist der Fahrer inzwischen in Zivil – Ebersbachs Mutter hat dafür gesorgt, dass er seine Uniform auszieht, damit er nicht verhaftet wird. Aber während der Fahrt haben sich Soldaten auf das Trittbrett gesetzt, und die fallen den Kontrolleuren auf. Fahrer und Soldaten werden gefangen genommen. „Wir haben einen großen Transportwagen gefunden und alle unser Gepäck aufgeladen. Die Erwachsenen haben den Wagen geschoben, wieder heim, Richtung Schlesien. Das ging bis zur Oder-Neise-Grenze“, erzählt Ebersbach.

In einem Flüchtlingslager bei Tauchritz kommen Ebersbachs unter, „meine Mutter ging mit mir hamstern zu Bauern. Sie hatte ein kleines Säckchen und bat um einen Löffel Mehl. Wenn sie etwas bekam, kochte sie mir Mehlsuppe.“ Auf dem Rückweg einer solchen Hamstertour fährt ein Russe auf einem Fahrrad den kleinen Reinhard um. Der bricht sich das Schlüsselbein, was zwar schmerzhaft ist, aber: „Ich hatte einen Vorteil: Ich war verletzt und hatte damit ein Recht auf Lebensmittelkarten.“ Die halten die Familie über Wasser.

Weiter geht die Flucht über Bernstadt, wo die Mutter bei der russischen Garnison als Näherin arbeitet. Ein gutes Jahr sind die Ebersbachs dort. Dann versucht der Vater, der aus amerikanischer Gefangenschaft zurückgekehrt ist und seine Familie über den Suchdienst gefunden hat, Reinhard und seine Mutter nach Bamberg zu holen. Ganz einfach ist diese Familienzusammenführung nicht, zum Beispiel, weil die telegrafische Zuzugsgenehmigung ungültig ist, bevor Reinhard und seine Mutter ankommen.

Über Umwege findet die Familie aber doch noch in Bamberg zusammen. Der Vater arbeitet bei der Caritas und verteilt Care-Pakete, das Hungerleiden ist vorüber. Dann zieht die Familie nach Tübingen, wo Reinhard Ebersbach zur Schule geht, Jura studiert und seine Frau Jutta kennenlernt. 1968 wird geheiratet, im selben Jahr kommt er ans Landratsamt nach Überlingen. Kurz darauf sind Bürgermeisterwahlen. Ebersbach fragt seine Frau: „Was hältst du davon, wenn wir Bürgermeister werden in Überlingen?“ Sie ist gerade beim Spargelschälen, hält kurz inne. Und sagt dann: „Ja. Das können wir machen.“

Oswald Burger: Ein Schatten auf der Kindheit

Die Flucht von Oswald Burgers Familie beginnt im Banat. Zu bleiben wäre keine Alternative gewesen, denn viele dort lebende Donauschwaben werden im Zweiten Weltkrieg in ihren Dörfern interniert. Ihre Vorfahren hatten sich aus Süddeutschland und Lothringen in der Pannonischen Tiefebene angesiedelt, die nach den Türkenkriegen teils entvölkert gewesen war. Oswald Burgers Großeltern sind aus dem Schwarzwald eingewandert. Der Banat ist die Heimat, bis zum Krieg, bis zwei von Oswald Burgers Großeltern in Gefangenschaft am Hunger sterben.

Da entschließt sich seine Mutter, mit Schwiegervater und Töchtern zu fliehen. Oswald Burger ist noch nicht auf der Welt. „Sie sind genau auf dem Weg, auf dem jetzt die Flüchtlinge auch kommen, bis nach Wien geflohen“, sagt er. „Durch Ungarn, überall bettelnd nach Essen, überall Mais klauend." In Wien findet Oswald Burgers Mutter über das Rote Kreuz Kontakt zu seinem Vater, dem die Flucht ebenfalls gelungen ist. „Nun ist die Frage, wohin? Amerika? Man hat Verwandte in Argentinien, aber mein Vater sagt, wir gehen da hin, wo unsere Vorfahren ausgewandert sind: ins Schuttertal.“

Der Vater nimmt Kontakt zum Pfarrer auf. Der erklärt aber, es gebe dort um Gottes Willen weder Arbeit noch Unterkunft. Aber am Bodensee, da gebe es einen Großgrundbesitzer, den Markgraf von Baden. Der brauche Personal. Tatsächlich bekommt Oswald Burgers Vater in Schloss Kirchberg eine Unterkunft. Die Mutter kommt mit Töchtern und Schwiegervater aus Wien, geht illegal über Grenzen – dann ist die Familie wieder beisammen. Oswald Burger kommt auf die Welt, staatenlos. „Wir sind erst 1956 eingebürgert worden. Volksbürger zu sein reicht, war die damalige Meinung. Wir hatten einen mindereren Status als Flüchtlinge heute.“

Ablehnung hat Oswald Burger jede Menge erfahren. „Wir waren die Rucksack-Deutschen und man sah nicht ein, wieso man uns jetzt aufnehmen solle.“ Durch den Lastenausgleich in den 1950er Jahren, durch den jeder, der im Krieg etwas verloren hat, Hilfe bekommt, können die Burgers in Bermatingen ein Häuschen bauen – in einer Siedlung südlich des Bahndamms. Zu sechst leben sie in zwei Zimmern, im Garten eine Viehanlage mit drei Schweinen. „Es ging um Selbstversorgung in diesem Häuslein im Flüchtlingsghetto.“ Vom Dorf sei man herablassend angeschaut worden, auch der anderen Gewohnheiten wegen. „Meine Eltern haben mit Knoblauch gekocht und wir haben Mais gegessen. Die Kinder im Dorf haben gesagt, das sei was für Schweine. Man war schon ein Fremdling.“

Dann kommt Burger nach Konstanz ins Konradihaus, das katholische Knabenseminar. „Das war mein Weg aus dieser Outsider-Situation. Man kannte mich nicht und ich habe mich nicht als Flüchtling zu erkennen gegeben. Meine Kameraden mussten annehmen, dass meine Eltern ganz normale Bauern waren.“ Irgendwann klappt es mit der Integration: „Mein Vater war in Bermatingen Gemeinderat für den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechtenen, er wurde von der Siedlung gewählt.“

Aber auf seiner Kindheit, sagt Burger, da habe immer ein Schatten gelegen. „Da war immer eine Scham.“ Und immer ein Sprachproblem: „Auf der Gass habe ich Alemannisch gesprochen, in der Schule Hochdeutsch, als Ministrant Latein. Und zu Hause Donauschwäbisch.“

Elvira Smajic: Das Trauma tief im Herzen

Heute ist Elvira Smajic 38 Jahre alt. Hat zwei Kinder, ist verheiratet, arbeitet als Erzieherin im Kinderhaus Burgberg. Heute hat sie wieder eine Heimat. Es hat lange gedauert. Als es passierte, war Elvira Smajic 13, das war 1992 und in ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina herrschte Krieg. In Prijedor, Elvira Smajics Heimatstadt, kommt es zu besonders grausamen Massakern. Das Mädchen muss miterleben, wie der eigentlich nette Nachbar in ihre Wohnung kommt, sie und ihre Mutter nach draußen zerrt und ihnen das Gewehr an die Brust drückt. Nur dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn ist es wohl zu verdanken, dass sie noch lebt. Dieser ruft: „Junge, was tust du da, das sind doch Frauen und Kinder.“

Ende 1992 flieht die Familie. „Es war eine gefährliche Reise auf einer Todesroute, auf der viele Massaker stattgefunden haben“, sagt sie. „Aus dem Konvoi vor uns wurden die Menschen umgebracht.“ Der Weg führt durch Kampfgebiet in eine neutrale Zone. Elvira Smajicc erinnert sich an den Verwesungsgeruch der Ermordeten.

Was dann beginnt, ist das Leben in Flüchtlingsheimen. Immer ein anderes Heim, immer andere Menschen. Das Trauma des Erlebten tief im Herzen. Erst ein Monat in Travnik, in einer Sporthalle mit 200 anderen Menschen, Matratze an Matratze. Dann kommt sie mit Mutter und Bruder über einen angeblichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes in die Slowakei, nahe Bratislava. Dort jedoch stellt sich heraus, dass man sie getäuscht hat, es ist gar keine Einrichtung des Roten Kreuzes, sondern eine Art Arbeitslager. Der Familie gelingt die Flucht. Sie können Onkel verständigen, die in Stuttgart lebend und sie abholen. Beim zweiten Versuch schaffen sie es über die Grenze.

Einige Monate leben Elvira Smajic, ihre Mutter und ihr Bruder in Stuttgart, dann geht es für sie nach Karlsruhe in ein Flüchtlingslager. „Das war eine Ruine, viele Kriminelle haben dort gelebt. Ich hatte solche Angst, wir haben einen Schrank vor die Tür geschoben, die sich nicht schließen ließ“, sagt sie. „Wenn man dem Tod schon mal ins Auge geschaut hat und weiß, dass aus einem guten Nachbarn ein böser Mensch werden kann...“ Sie bringt den Satz nicht zu Ende, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.

Der weitere Weg führt sie über Offenburg nach Konstanz, dann nach Stockach. Das junge Mädchen erfährt, dass in Solingen ein Flüchtlingsheim brennt, bekommt Panikattacken. Sie begreift, dass sie zwar vor Krieg geflohen, aber auch hier nicht sicher ist. Der Feind ist nur ein anderer. Sie hört Vorwürfe, denen sich auch die Flüchlinge aktuell aussetzen müssen: Sie sei aus Gier gekommen, um ein besseres Leben zu führen. Aber sie ist doch um ihr Leben gerannt, will eigentlich nur nach Hause und dass alles wieder gut wird. Integrieren soll sie sich. Aber wie soll das gehen, wenn das Heim von hohen Mauern umgeben ist und die Fenster vergittert sind? Wenn die Unterkunft auf einer Mülldeponie steht, abseits aller Zivilisation?

Im Flüchtlingsheim findet sie keine Ruhe: Täglich die Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Von Verwandten, die ermordet werden. Täglich Streitigkeiten der anderen traumatisierten Familien. Eine Frau stößt sich vor ihren Augen ein Messer in den Bauch.

Der Vater desertiert aus Bosnien, flieht durch die Wälder und kommt zerkratzt und zerstochen an. Welch Glück, welch Erleichterung. Und langsam normalisiert sich das Leben. Die junge Frau macht eine Erzieherausbildung, kommt schließlich nach Überlingen ans Kinderhaus Burgberg. In ihre Heimatstadt ist sie dann und wann zurückgekehrt. Aber sie weiß: Irgendwo in dieser Stadt ist der Mann, der sie umbringen wollte. Damals, im Krieg.