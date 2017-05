Überlingen Werbeaktion vor dem Rathaus: Sommertheater wirbt um Hilfe

Der Förderverein Sommertheater gewinnt an einem Vormittag rund 100 Unterstützer für die Crowd-Funding-Aktion. Auch über das Internet kann gespendet werden.

Die Uhr tickt, der Countdown läuft für das erste Überlinger Sommertheater nach Art des Fördervereins. Bis zur Premiere "Wenn uns nur Liebe bleibt" am 1. Juli sind es noch genau 33 Tage. Das Hauptstück "So machen es alle" (in Anlehnung an "Cosi fan tutte") startet fünf Tage später und davor setzt der Überlinger Literat Martin Walser am 5. Juli mit einer Lesung noch einen besonderen Akzent. Mit dem Kollegen Rolf Hochhuth war Walser schließlich Mitte der 1980er Jahre Geburtshelfer des damaligen Meersburger Sommertheaters gewesen, das 2003 nach Überlingen umzog.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, auch für das Stück "Wenn es Nacht wird in Überlingen" (Premiere am 20. Juli), zu dessen Finanzierung der Förderverein Anfang April gemeinsam mit der Volksbank eine Crowd-Funding-Aktion gestartet hat. Für 5 Euro, die von Unterstützern eingezahlt werden, legt das Geldinstitut pro Person einmalig 10 Euro dazu. Die Euphorie für die Aktion hatte sich bislang in Grenzen gehalten. "Unser Verein hat rund 300 Mitglieder", sagt Vorsitzender Thomas-Michael Becker: "Bis zum Ende vergangener Woche hatten sich nur etwa 50 an der Aktion beteiligt." Damit waren allenfalls zehn Prozent der angepeilten 10 000 Euro für das Budget erreicht.

Die Begeisterung dafür zu beflügeln und dabei zugleich für das Programm und den Kartenvorverkauf bei der Kur und Touristik Überlingen zu werben, war daher Ziel der ersten offensiven Werbeaktion des Fördervereins am Samstag vor dem Rathaus-Café. In blau-schwarzem Outfit machten die Mitglieder auf sich aufmerksam und gingen auf die Passanten in der Fußgängerzone zu – mit dem erhofften Erfolg. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Thomas-Michael Becker nach dem Kassensturz. "Nahezu 100 Förderer stehen auf unseren Listen, die 5 Euro, manchmal auch mehr gespendet haben." Für den Verein summiert sich das am Ende auf fast 2000 Euro. "Wir wollen diese Aktion auch noch einmal wiederholen."

Wer die Aktion und den Förderverein unterstützen möchte, kann auch im Internet spenden unter: www.sommertheater-ueberlingen.de