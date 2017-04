Überlingen Wenn es Nacht wird am Bahnhof: Kriminalität in Überlingen nimmt zu

Wenn es Nacht wird am Bahnhof: Kriminalität in Überlingen nimmt zu

Eltern sind besorgt wegen des Brennpunkts für Straftaten um den Bahnhof Mitte. Diese Sorge ist nicht ganz unberechtigt, wie Polizeichef Andreas Breuning anhand der aktuellen Kriminalitätsstatistik darlegte. Die Gesamtzahl der Delikte in und um Überlingen ist gestiegen.

Es gibt zwar einige gute Nachrichten in der Kriminalstatistik der Polizei, die Revierleiter Andreas Breuning dem Gemeinderat für 2016 jetzt vorlegte. So ging beispielsweise die Zahl der Wohnungseinbrüche zum zweiten Mal deutlich zurück, auch die Betrugsfälle sind merklich gesunken. Doch insgesamt ist die Zahl der Straftaten ohne die Berücksichtigung von Verkehrsdelikten zum vierten Mal in Folge angestiegen auf 1425 Fälle. Im Zehn-Jahres-Vergleich war die Kriminalität lediglich im "Rekordjahr" 2008 mit 1708 Straftaten noch höher. Zugleich ist die Aufklärungsquote um vier Prozent auf 55,4 Prozent gesunken. Das liege etwas unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, zeigte Breuning auf, sei im bundesweiten Vergleich allerdings noch recht gut.

Zum Anstieg der Kriminalität tragen insbesondere die Körperverletzungen und die Sachbeschädigungen bei. Dass die statistischen Zahlen mit viel Vorsicht bewertet werden müssen, erläuterte Andreas Breuning an diesen Beispielen. Der Anstieg der Körperverletzungen von 127 auf 173 Fälle sei nahezu alleine von einer Gruppe von jugendlichen Tätern zu verantworten, der fast 40 Delikte zur Last gelegt worden seien. "Ich kann Sie jedoch beruhigen", sagte Breuning. "Die drei sitzen inzwischen in der Jugendvollzugsanstalt." Ein anderer Jungtäter sei ebenfalls 13 mal erfasst worden.

Die zunehmenden Sachbeschädigungen seien unter anderem dem Vandalismus im Stadtgarten zuzuschreiben. Nach steten Appellen der Polizei würden diese inzwischen auch konsequenter zur Anzeige gebracht. Auf der anderen Seite leide darunter die statistische Aufklärungsquote, erklärte der Revierleiter, da die Täter gerade hier oft schwer zu ermitteln seien. Eine andere große Sorge Breunings ist, dass die Zahl der Täter, die unter Alkoholeinfluss gestanden hatten, von 14,2 auf 17,1 Prozent angestiegen ist. Zu echten Brennpunkten geworden sind zum einen die Seepromenade mit 102 Straftaten (im Vorjahr 62) und der Bahnhof Stadtmitte mit 31 (18). Dagegen hat sich die Situation direkt am Landungsplatz etwas gebessert (von 42 auf 34). Vielen Bürgern, insbesondere Familien mit Kindern, sei es am Bahnhof Mitte in den Abendstunden zu dunkel. Bei einem Elternabend am Gymnasium hätten Väter und Mütter ihre Sorge über den Bahnhof geäußert, sagte Breuning:. "Einige lassen ihre Kinder nicht mehr alleine zum Zug gehen." Oberbürgermeister Jan Zeitler hakte hier gleich ein und bestätigte diesen Eindruck. "Ich habe mir das abends schon einmal angeschaut. Es ist einfach zu dunkel", sagte Zeitler. "Wir haben das schon beauftragt. Es wird eine deutliche Verbesserung geben." Das Umfeld der Schulen sei ebenfalls beliebter abendlicher Treffpunkt für Trinkgelage, sagte der Polizeichef und untermauerte dies mit Bildern. "Manchmal kommt der Schulleiter morgens eine halbe Stunde früher, um aufzuräumen", berichtete Breuning: "Das kann doch nicht seine Aufgabe sein. " Einige Interpretationen Breunings wollte Stadtrat Reinhard Weigelt (FDP) nicht ganz teilen. So hatte der Revierleiter die Existenz von Diskotheken in Friedrichshafen eher als Risikofaktor und mögliche Quelle von gewalttätigen Auseinandersetzungen gesehen und kritisch bewertet, dass die Häufigkeit von Straftaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl in Überlingen (6359 pro 100 000 Einwohner) von Friedrichshafen (6664) gar nicht so weit entfernt sei. Weigelt sah dies gerade andersherum: Diskotheken mit den erforderlichen Security-Kräften könnten das Risiko von Straftaten auch mindern.

