Überlingen Wendemanöver auf B 31: Drei Personen bei Unfall schwer verletzt

Als er merkt, dass er in die falsche Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren ist, wendet ein 85-jähriger Opel-Fahrer verkehrswidrig. Eine 65-Jährige kann mit ihrem Renault nicht mehr ausweichen – es kommt zur Kollision.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Bundesstraße 31 sind drei Personen schwer verletzt worden. Ein 85-Jähriger, der an der Anschlussstelle Krankenhaus von der Kreisstraße 7786 in Richtung Sipplingen auf die B 31 auffuhr, bemerkte laut Polizeibericht noch auf dem Beschleunigungsstreifen, dass er in die falsche Richtung auffährt und wendete mit seinem Opel Vectra verbotswidrig über die beiden durchgehenden Mittelmarkierungen. Eine mit ihrem Renault in Richtung Sipplingen fahrende 65-Jährige wurde durch den plötzlich quer vor ihr stehenden Opel überrascht und konnte, trotz Ausweichversuchs, eine Kollision nicht mehr abwenden, schreibt die Polizei.

Die 65-Jährige, der 85-Jährige und seine mitfahrende Ehefrau wurden verletzt. Rettungswagenteams brachten sie in ein Krankenhaus. Am älteren Opel entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, am Renault von etwa 20.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Straßenmeisterei waren mit Reinigungs- sowie Absperr- und Umleitungsmaßnahmen betraut.