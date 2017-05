Überlingen Welttag: Balance durch Qi Gong und Tai Chi

In Überlingen wurde erstmalig der Welttag des Qi Gong und Tai Chi begangen.

Nach kalter Nacht, knapp an der Frostgrenze, wärmt die Sonne schnell die Luft, und auch den Tau auf dem Rasen. Heidi Thies vom Kneipverein spricht am Sonntagmorgen schon fast von der Möglichkeit, statt dem Wassertreten ein Tautreten zu veranstalten. Doch um Kneippanwendungen geht es an diesem Morgen nicht. Im Vordergrund stehen Tai Chi und Qi Gong. Der letzte Sonntag im April ist traditionell der Welttag des Tai Chi und Qi Gong. Und der wird erstmals auch in Überlingen begangen – in Kooperation mit dem Kneippverein Überlingen.

"Stille, Quelle der Kraft." So lautet das Jahresmotto des Kneipvereins, wie Heidi Thies in ihrer Begrüßung erklärt. Etwa 60 Teilnehmer waren der Einladung der Landesgartenschau GmbH gefolgt, den Jahrestag im Garten der Geschäftsstelle mit Blick auf den Bodensee zu verbringen. "Wichtig ist, etwas zu praktizieren, etwas für die Gesundheit zu tun." Und damit stellt sich für Heidi Thies die Frage: "Was können wir tun, um in der Balance zu bleiben?" Die Antwort liefert Ingrid Schmid-Bergmann vom Tai-Chi-Haus in Überlingen: "Wir sind zuständig für die Balancekunst." Es geht dabei nicht nur um Balance, es geht auch um Kraft und Konzentration. Tai Chi und Qi Gong seien eine gemeinsame Kunst, so ihre weiteren Ausführungen. Mit großer Freude sei sie daher beim Tai-Chi-und-Qi-Gong-Welttag dabei. "Wir wollen Spaß haben und wir wollen was üben", sagt sie in ihrer Begrüßung. Nicht jeder der Teilnehmer bringt Erfahrungen mit Qi Gong oder Tai Chi mit, unter den Gästen finden sich auch zahlreiche Interessierte, die etwas Neues ausprobieren wollen. Nach gemeinsamen allgemeinen Übungen spaltet sich die Gruppe dann auf. In kleineren Gruppen werden die Übungen teilweise intensiviert und ausgeweitet. Die Landesgartenschau GmbH versorgt die Teilnehmer derweil mit Tee und Äpfeln zur Stärkung.