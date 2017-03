SK Weiterhin Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Weiterhin scheinen Betrüger ihr Unwesen zu treiben, indem sie sich als falsche Polizeibeamte ausgeben. Gewarnt, auch durch die Berichterstattung im SÜDKURIER, haben sich mehrere ältere Frauen bei der Polizei gemeldet.

Mindestens zwei ältere Frauen in der Breitlestraße wurden am Montagabend von unbekannten Betrügern angerufen, die sich als Polizeibeamte ausgaben und vorgaben, dass sie eine Einbrecherbande festgenommen hätten und die Angerufenen auch betroffen wären. Auf den Displays wurde die Vorwahl von Überlingen und die Rufnummer 110 angezeigt.

Sensibilisiert durch mehrere Warnmeldungen in letzter Zeit und die größere Berichterstattung im SÜDKURIER, legte eine der betroffenen Frauen auf und informierte Beamte des Polizeireviers Überlingen. Als die zweite angerufene Frau erklärt hatte, dass sie auf das Polizeirevier Überlingen kommen würde, wurde der penetrant nach persönlichen Verhältnissen nachfragende Anrufer laut, da ihm dies wohl nicht recht war. Ob der Besuch von zwei Männern, die am Freitag an der Haustüre klingelten und nach installierter Überwachungs- / Sicherheitsausstattung gefragt hatten, mit den Anrufen in Zusammenhang steht, ist unklar, schreibt die Polizei.

Die Polizei bittet darum keine persönlichen Dinge preiszugeben und die "richtige" Polizei zu informieren. Die im Display angezeigt Rufnummer 07551/110 gibt es so nicht. Betrüger generieren sich solche Telefonnummern über das Internet. Die Vorgehensweise ist unter dem Begriff "Spoof-ID-Call" bekannt.