Überlingen Weihnachtszauber in der Realschule

Eltern, Großeltern und Kinder erlebten am Dienstag in der Aula der Realschule das musikalische Krippenspiel „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“.

"Die Aula wurde in eine Krippe mit leuchtendem Weihnachtsstern verwandelt und die Zuschauer erlebten trotz des vorweihnachtlichen Stresses ein Gefühl von Wärme und weihnachtlicher Stimmung", teilte die Schule in einem Pressetext mit. Das Musicalteam der Realschule hatte mit nahezu 100 Kindern der 5. und 6. Klassen das Krippenspiel in den vergangenen Wochen einstudiert. Dabei stand die Aufführung nach dem Terroranschlag in Berlin unter keinem guten Stern und Schulleiterin Karin Broszat erinnerte in ihrer Ansprache an die Hoffnung der Menschen, die mit dem kleinen Jesuskind in der Krippe verbunden sei, möge sich auch auf die grausamen Geschehnisse in der Welt übertragen. Als musikalische Schweigeminute sang Lisa Sprissler ein von Roland Ruf im vergangenen Jahr komponiertes Lied mit dem Titel: „Komm schick deine Engel her“. Als der letzte Satz „... zwölf Tote heute in Berlin – das macht doch alles gar kein‘ Sinn“ verklungen war, war die Betroffenheit im Raum spürbar. Mara Marschall als Maria und Julian Jeong als Joseph zogen die Zuhörer jedoch mit ihrem ersten Lied schnell in den Bann und der Chor unter der Leitung von Hanni Kempter erfüllte die Aula mit vollem Klang und Freude. Die Lieder des Krippenspiels wurden von Roland Ruf am Klavier und Martina Rieger an der Querflöte begleitet. Regie führten Kirsten Sellerbeck und Felizitas Ruf. Bei der Aufführung kamen erstmals Headsets zum Einsatz, die vom Förderverein der Realschule und der Firma Diehl finanziert wurden, berichtet die Realschule abschließend in ihrem Pressetext.