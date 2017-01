Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER und Handel: Viele glückliche Gesichter bei Preisübergabe

Als Dankeschön an Leser und Kundschaft verstehen SÜDKURIER und Handel das gemeinsame Weihnachtsgewinnspiel. Am Montagabend wurden die Preise verteilt.

Überlingen – Einen nachweihnachtlichen Geschenkesegen gab es für 15 Leser an Montagabend in der Geschäftsstelle und Redaktion des SÜDKURIER in der Mühlenstraße: Sie erhielten die 15 Hauptpreise des Weihnachtsgewinnspiels, den der SÜDKURIER gemeinsam mit dem Überlinger Einzelhandel im Dezember ausgerichtet hatte. Die Händler hatten dafür 35 Preise im Wert von über 7800 Euro zur Verfügung gestellt.

Als Dank an die Kunden des Einzelhandels und an die Leser des SÜDKURIER wollte Lokalchef Stefan Hilser das Weihnachtsgewinnspiel verstanden wissen, das diese Zeitung seit 19 Jahren ausrichtet. Gemeinsam mit Christoph Kubiak, regionaler Anzeigenverkaufsleiter, begrüßte Hilser die Gewinner der 15 Hauptpreise. Bis sie die Preise übergeben konnten, war erst einmal Spannung angesagt: Denn bis zur Preisverleihung hatte nicht festgestanden, wer was gewonnen hatte. Vielmehr durften sich die Gewinner ihren Preis selber ziehen, die Spannung wurde lange aufrechterhalten. Überrascht, dass sie stellvertretend den Hauptpreis zog, war Patricia Sinner aus Sipplingen. Ihre Mutter, Christa Pautsch aus Überlingen, darf sich jetzt über einen hochmodernen Fernseher freuen. „Dass ich nun ausgerechnet den Fernseher für sie gezogen hab, war aber auch für mich recht aufregend, zumal ich noch nie etwas gewonnen habe“, sagte sie. Der Fernseher komme zudem zum richtigen Zeitpunkt, sei doch das Gerät ihrer Mutter veraltet und funktioniere immer mal wieder nicht. „Normalerweise hätte meine Mutter sich solch einen Fernseher nicht gegönnt“, sagte Sinner.

Preise und Gewinner