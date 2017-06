Überlingen Wegen solcher Orte haben Sie Überlingen zur fahrradfeindlichsten Stadt gewählt

Innenstadt

Überlingen ist die fahrradfeindlichste Stadt Baden-Württembergs , sagen die Überlinger selbst im bundesweiten Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) vom Herbst 2016.Mit einer Durchschnittsnote von 4,5 landet Überlingen im Vergleich ähnlicher Städte im Bodenseekreis und in Baden-Württemberg (bis 50.000 Einwohner) auf dem letzten Platz. Wir haben die Orte gesammelt, an denen es für Sie auf dem Rad gefährlich wird.Klicken Sie auf den Bereich, der Sie interessiert oder schauen Sie alle Stellen nacheinander durch.: Während der Lieferverkehr bis 11 Uhr durchfahren darf, müssen Sie mit dem Rad schon ab 10 Uhr absteigen. Nicht alle Radfahrer tun das, weshalb es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern kommt.: Die Beschilderung ist unklar. Dürfen Sie nun frei oder nur bis zur Mühlenstraße 1 fahren? Und wo ist die Mühlenstraße 1?: Gefährliche Enge und Querungen für Sie, da es keinen Radweg gibt.: Derzeit dürfen Sie mit dem Rad nicht gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung in der Hafenstraße fahren. Die geplante Fahrradstraße ist nach wie vor nicht in Sicht.: Wer hier Vorfahrt hat, ist nicht wirklich klar.: Der Radweg zwischen Überlingen und Sipplingen ist an manchen Stellen nur 1,50 Meter breit und wird dabei in beiden Fahrtrichtungen im Begegnungsverkehr befahren. Das ist zu schmal. Zusätzlich wird der Radweg durch temporäre Verkehrsschilder weiter eingeengt.: Sie sollen hier zum Überqueren erstmal runter von der Straße und vom Seitenstreifen aus die Straße kreuzen, Vorrang hat dabei allerdings der Straßenverkehr, nicht Sie.: Tiefe Schlaglöcher auf der Umleitungsstrecke werden für Sie gefährlich.: Der Radweg führt direkt auf die Straße in den toten Winkel eines verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugs. Lastwagen oder größere Fahrzeuge mit Schleppkurve werden für Sie gefährlich, da Autos den Radweg mitbenutzen müssen.: Der Schutzstreifen endet kurz vor dem Kreisel, dort werden Sie dann nicht mehr geschützt, der Stärkere gewinnt.: Sie haben hier verkehrstechnisch Vorfahrt, müssen aber absteigen. Das gilt für beide Fahrtrichtungen.: Der Fahrradschutzstreifen liegt zu nahe an den parkenden Autos. Für den Sicherheitsabstand, den Sie gegenüber parkenden Autos einhalten müssen, dürfen Sie den Schutzstreifen nicht mehr befahren. In der Gegenrichtung endet der Fahrradschutzstreifen unvermittelt auf dem Gehweg.: Gefährlich tiefe Kanalisation neben dem Radweg, kann zu schweren Stürzen führen.: Sie müssen Rücksicht auf Fußgänger nehmen, obwohl diese doch einen eigenen Weg haben und gar nicht auf dem Radweg laufen dürfen.: Eine knapp vier Zentimeter scharfe Kante ragt quer über und parallel zur Fahrtrichtung auf der Straße. Wenn Ihr Rad schmale Reifen hat wird es gefährlich.