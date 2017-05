Um die Tiere zu schützen, soll der Hauptgraben von Mitte oder Ende Mai an für etwa zwei Monate gesperrt werden.

Drei junge Uhus sind in diesem Jahr im Überlinger Stadtgraben geschlüpft. Laut Information des Nabu hat das Muttertier bereits Mitte Februar, "so früh wie noch nie", angefangen zu brüten. Anfang April kamen dann die drei Jungvögel zur Welt. "Bislang sind alle wohlauf, und ich gehe auch davon aus dass dies so bleibt", teilt Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt auf Nachfrage mit. Auch der Frost und die Nässe der letzten Wochen hätten den Vögeln nicht geschadet. "Gegenüber Witterungseinflüssen sind die Uhus relativ robust." Gefährlich würde es für die Jungen erst, wenn den Elterntieren etwas zustoßen sollte. Um die Jungvögel zu schützen, muss der Hauptgraben zwischen der Freilichtbühne und dem Eingangstor zum Blatterngraben wieder temporär geschlossen werden. "Je nach Entwicklungsfortschritt der Jungen wird er von Mitte oder Ende Mai an für etwa zwei Monate gesperrt", so Wiedemer-Steidinger.