Was passiert mit dem Bürgerpark nach der LGS? Kinder und Bürger können Ideen einbringen

Die Stadt und die LGS GmbH bieten zur Nutzung des Uferparks nach 2020 zahlreiche Workshops an, in den Wünsche eingebracht und gebündelt werden sollen. Insbesondere sind auch die Ideen der Kinder und Jugendlichen gefragt.

Überlingen – Mit dem Spatenstich im Oktober haben die Bauarbeiten für den Uferpark West begonnen, der im Ausstellungsjahr 2020 das Herzstück der Landesgartenschau in Überlingen sein soll. Doch wie geht es mit dem Park nach 2020 weiter? Zur Nutzung der Fläche sollen mehrere Gruppen angehört und Ideen erarbeitet werden. Die Stadt Überlingen organisiert in Zusammenarbeit mit der LGS GmbH die Bürgerbeteiligung.

Die LGS GmbH habe sich außerdem dafür ausgesprochen, dass Kinder und Familien an der Entwicklung der geplanten Spiellandschaft im Uferpark West beteiligt werden, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Um Vorstellungen und Notwendigkeiten von Familien und Kindern abzufragen, werden Workshops stattfinden, deren Ergebnisse in den Entwurf einer Spiellandschaft einfließen soll, heißt es in der Mitteilung.

Den Auftakt zur Beteiligung der Jugend zur Nutzung des Parks nach 2020 findet in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat am Dienstag, 17. Januar, in der Rampe statt. Die Sprecher der Jugendlichen, entsandt von allen Überlinger Schulen, sollen nach einer Baustellenführung ihre Wünsche bündeln. Bereits im Vorfeld wurde bei drei Jugendforen Ideen gesammelt, unter anderem ein Beachvolleyballfeld, Outdoor-Fitnessgeräte, eine Graffitiwand, Grillstellen, sowie ein Platz für Partys, Konzerte oder Open-Air-Kino. "Aus diesen Ideen werden die Jugendlichen spielerisch ihre Schwerpunkte auswählen, denn nicht alles kann realisiert werden", schreibt die LGS GmbH. Was nicht im Uferpark Platz findet, soll nach Möglichkeit auf anderen Flächen wie zum Beispiel dem Seesportplatz umgesetzt werden.

Am Abend des 17. Januar findet um 18.30 Uhr ebenfalls in der Rampe die Veranstaltung für Vereine und Jugendorganisationen statt. Dann werden die Pläne zum Uferpark und die Ergebnisse der Veranstaltung vom Vormittag vorgestellt. Es folgt eine Diskussionsrunde. Am Dienstag, 24. Januar, sind die ersten bis vierten Grundschulklassen an der Reihe, bei Workshops in der Rampe ihre Vorstellungen einzubringen.

Besonders intensiv ist die Bürgerbeteiligung Kinder und Familie zur zentralen Spiellandschaft im Park. Vertreter der Stadt und der LGS GmbH werden im Januar und Februar einige Einrichtungen einzeln besuchen, um ihnen die Mitbestimmung zu ermöglichen. Die für die Spiellandschaft vorgesehene Fläche befindet sich etwa am Bahnübergang auf Höhe des Stellwerks. "Ziel ist es, eine Spiellandschaft für große und kleine Kinder zu entwickeln", heißt es in der Mitteilung der LGS GmbH. Und weiter: "Das vom Planungsbüro relaisLA angedachte Konzept zum Thema Bootsbau und Lädine stößt nach ersten Gesprächen auf positive Resonanz und soll weiterverfolgt werden."

Zudem können die Überlinger Bürger am Samstag, 4. März, ihre Ideen zur Nutzung des Uferparks nach 2020 einbringen. Auftakt der moderierten Bürgerbeteiligung im Dorfgemeinschaftshaus in Nußdorf ist um 13.30 Uhr mit einer Baustellenführung, offen für alle. Die Workshops mit anschließender Präsentation beginnen um 16 Uhr. Die realisierbaren Vorschläge sollen in die Planung eingearbeitet und schließlich im Mai bei einer Bürgerinformation im Kursaal vorgestellt werden. Auch die Ergebnisse der Workshops mit den Kindern und Jugendlichen werden präsentiert.