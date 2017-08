Überlingen Waldrappe sind gestartet: Ab jetzt geht es der Sonne entgegen

Nach drei Monaten im Trainingscamp in Hödingen haben die 31 Waldrapp-Jungevögel am Montagmorgen Überlingen verlassen. Gemeinsam mit zwei Ultraleichtflugzeugen sind sie zu ihrem Winterquartier in der Toskana aufgebrochen. Dort sollen sie in zwei bis drei Wochen ankommen.

Die Anspannung ist spürbar. Nicht nur beim Waldrappteam, das hektisch die letzten Vorbereitungen für die Reise in den Süden vorbereitet, auch mehr als 100 Schaulustige haben sich an der Straße zum Hödinger Sportplatz versammelt und warten gebannt auf den Aufbruch der Vögel.

Kurz vor 9 Uhr am Montagmorgen ist es dann soweit. Die 31 Vögel verlassen nach drei Monaten ihr Camp in Hödingen. Nach nur wenigen Minuten sind sie und die beiden Begleitflugzeuge am Horizont verschwunden. Für die Vögel hat damit eine mehrere hundert Kilometer weite Reise nach Italien begonnen. Und diese startete direkt mit einem Umweg: Da der Zug in Friedrichshafen in die Kontrollzone des Flughafens gekommen wäre, was aber ohne Aktivtransponder verboten ist, wählten die Organisatoren eine Strecke über Ravensburg. Dennoch gab es zum Auftakt eine recht kurze Etappe: Nach rund 90 Kilometer und einem kurzer Zwischenlandung sind die Waldrappe gestern gegen 13 Uhr in Andelsbuch in Vorarlberg gelandet. Dort werden Vögel und ihre Betreuer einen Zwischenstopp von mindestens zwei Tagen einlegen, "vor allem, damit die Vögel die Berge kennenlernen", wie Johannes Fritz erklärt. "Das war von Überlingen aus leider nicht möglich."

Der österreichische Projektleiter ist einer von zwei Piloten, die gemeinsam mit den Vögeln gen Süden fliegen. Zudem sind die beiden Ziehmütter Corinna Esterer und Anne Schmalstieg, auf die die Jungvögel in den vergangenen Monaten gepolt wurden, mit an Bord. In sechs bis sieben Etappen geht es bis ins Winterquartier nach Lagune di Ortebello in der Toskana. Die schwierigste Etappe ist dabei die zweite, sagt Johannes Fritz, schließlich geht es dann über die Alpen. "Das muss ein guter Tag sein, mit unterstützendem Wind aus Nord-Nordwest", erklärt Fritz. Die Thermik sei nötig, da die Vögel unter anderem den knapp 2000 Meter hohen Arlberg überqueren müssen.

Dass das Team nach drei Monaten Hödingen verlassen muss, gehört für Johannes Fritz dazu. "Alles was wir tun, ist darauf ausgerichtet, die Vögel in den Süden zu bringen – und ein bisschen haben wir das Vagabundenblut wohl auch in uns", sagt der Projektleiter. "Aber es war eine wirklich gute Zeit hier mit einem außergewöhnlichen Interesse der Bürger und einem Engagement, wie wir es noch nirgends erlebt haben."

Das bestätigt auch Franz Xaver Ilg. Er hat gemeinsam mit dem Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft das Projekt von Anfang an begleitet, hat bei der Standortsuche für das Camp geholfen und war in den vergangenen Wochen fast täglich bei den Waldrappen. Seiner Einschätzung nach war das Projekt "ein voller Erfolg" – und zwar nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen. "Das hat die Verbindung von Mensch und Tier gestärkt", sagt er. "Aber auch unsere gute Dorfgemeinschaft ist durch das Projekt nochmals näher zusammengerückt."

Wie sehr die Vögel den Hödingern ans Herz gewachsen sind, zeigt sich am Montagmorgen, als sich mehr als 100 Zuschauer versammelt haben, um die Tiere zu verabschieden. Unter ihnen sind auch Anna Stüble, die die Patenschaft für Waldrapp "Woodie" übernommen hat, und Marianne Roth, die ein Aquarell eines Waldrapps gemalt hat und nun an die Zuschauer verteilt. "Es wird was fehlen", sagt die Hödingerin, als die Vögel außer Sichtweite sind. Ein Trost bleibt ihr: Schon im nächsten Jahr sollen wieder 32 Jungvögel in Hödingen großgezogen werden; 2020 – pünktlich zur Landesgartenschau – sollen die ersten Waldrappe in den Molassefelsen über dem See brüten.

Reise in den Süden

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Reise der Waldrappe bis nach Laguna di Orbetello in der Toskana 14 bis 21 Tage dauern. "Das hängt sehr vom Wetter ab", erklärt Johannes Fritz. "Man muss immer damit rechnen, dass man auch mal eine Woche sitzt, weil der Wind nicht passt oder schlechtes Wetter ist." Bei den längsten Etappen sind die Waldrappe bis zu acht Stunden unterwegs. "Für die Vögel ist das überhaupt kein Problem", sagt Fritz. "Das ist eher ein Limit, das aufgrund der Fluggeräte und der Piloten gesetzt wird."

Die Reise der Waldrappe kann über eine Livetracking-Plattform im Internet verfolgt werden. Den entsprechenden Link gibt das Waldrappteam jeweils kurz vor dem Etappenstart auf seiner Facebook-Seite bekannt: www.facebook.com/Waldrappteam