Überlingen Waldrappe sind auf dem Absprung

Kommende Woche starten die Tiere vom Hödinger Trainingscamp in den Süden. Das Waldrappteam veranstaltet ein "Reason for hope"-Fest für seine Unterstützer. Über 2300 Besucher interessierten sich bisher schon für das Artenschutzprojekt.

Überlingen – Die Waldrappe von Hödingen sind fit für den Abflug. Der Countdown läuft. Noch steht nicht genau fest, wann die gefiederten Krummschnäbel nach Süden in ihr toskanisches Winterquartier starten werden. Doch die Vorbereitungen im Team von Johannes Fritz laufen auf Hochtouren und in der kommenden Woche sollen die beiden Leichtfluggeräte und die Ziehmütter mit den Vögeln zum letzten Mal beim Trainingscamp abheben und die erste Etappe nach Andelsbuch in Vorarlberg ins Visier nehmen. Über den Arlberg- und den Reschenpass geht es anschließend weiter nach Südtirol.

Viele Hödinger und auch manche Überlinger werden dem Konvoi mit Trauer nachblicken, denn von Tag zu Tag standen mehr Zaungäste an der Straße beim Sportplatz, um die Trainingsflüge zu verfolgen. Doch beim "Reason for hope"-Fest des Waldrappteams für ihre Mitstreiter, Helfer und Paten kündigte Johannes Fritz schon an: "Wir werden im nächsten Jahr mit einer neuen Gruppe von Jungvögeln wiederkommen."

Das tut der österreichische Biologe, der das EU-Life-Projekt für Artenvielfalt leitet, sicher sehr gerne. "Wir sind nun schon länger im Geschäft", sagte Johannes Fritz: "Doch noch nie haben so viele Menschen Anteil genommen an unserer Arbeit." Seit 11. Juni habe das Team über 2300 Besucher im Camp registriert. Manchmal seien es bis zu 170 pro Tag gewesen. "Wir konnten das kaum bewältigen und haben Verstärkung holen müssen", erklärte der Projektleiter. "Doch das ist sehr erfreulich und zeigt, wie groß die Akzeptanz und das Interesse ist. Darüber freuen wir uns sehr."

Noch nie hätten auch die Tiere die Erwartungen so schnell und so gut erfüllt. "Zum ersten Mal haben wir 31 Tiere in der Voliere", sagt der Projektleiter: "Das sind fast doppelt so viele wie bisher. Ich hatte gewisse Sorgen dabei, doch es hat fantastisch funktioniert." Dahinter stecke auch eine unglaubliche Leistung der beiden Ziehmütter Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg. Ja, die Vogelschar sei harmonischer gewesen denn je, freut sich Johannes Fritz, der am Freitag den CDU-Bundesabgeordneten Lothar Riebsamen durch das Camp führte und ihm das Konzept zur Wiederansiedlung des Waldrapps am Bodensee vorstellte.

Den rund 70 Gästen beim Hödinger Sportplatz, unter denen auch viele Paten waren, stellte der Biologe sein ganzes Team vor. Dazu gehört auch Profipilot Walter Holzmüller, der das langsame Leichtfluggerät entwickelt hatte und seitdem die Migration begleitet. "Vorher waren wir zu schnell für die Vögel", erklärte Fritz. Er dankte der Stadt Überlingen, insbesondere dem Teilort Hödingen, dem Verein zur Erhaltung der Kulturlandschaft und dessen Helfern.

Ortsvorsteher Martin Keßler, der Johannes Fritz schon zuvor ein Hödinger Poloshirt überreicht hatte, fasste die positive Resonanz und die Stimmung mit dem Satz einer Landwirtin zusammen, den diese schon im Anschluss an die Suche nach einem geeigneten Landungsplatz ausgesprochen habe: "Wir sind stolz, mit unseren Wiesen ein Teil des Projekts sein zu dürfen."

Vor der großen Reise

Keiner weiß, wann sie wiederkommen werden, wenn die Waldrappe kommende Woche auf ihre erste große Reise in den warmen Süden gehen werden. Frühestens 2019, vielleicht erst 2020, wenn die Tiere geschlechtsreif sind, rechnet Projektleiter Johannes Fritz mit einer Rückkehr. Doch dann werden sie wieder ihre vertraute Wiese in Hödingen ansteuern, um von hier an die bis dahin vorbereiteten Brutfelsen am See gebracht zu werden. Dass das Konzept funktioniert, hat der Wissenschaftler mit seinem Team schon an zwei anderen Standorten bei Passau und Salzburg seit 2007 mehrfach bewiesen. Wenn sich der eine oder andere verirrt, was auch schon vorgekommen ist, lässt er sich dank der Senders auffinden und ihm kann geholfen werden. Waldrapp-Paten, von denen es auch in Überlingen inzwischen viele gibt, können ihren Liebling über eine App verfolgen. Den starken Sender bekommen die Tier allerdings erst im Winterquartier, solange sorgt ein schwächeres Signal dafür, dass kein Vogel unterwegs verloren geht. (hpw)