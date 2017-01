Überlingen Waldrapp-Nachwuchs kommt im Mai

Eine Wiese bei Hödingen dient 30 Jungtieren als Trainingsgelände für erste Flugübungen. Im August werden Leichtflugzeuge die Vögel in ihr Winterquartier geleiten. Im Herbst 2016 wurden zum Ärger der Biologen fünf Tiere in Italien abgeschossen.

Überlingen – 2016 war wirklich kein gutes Jahr für den Waldrapp, der in Überlingen nach mehr als 300 Jahren wieder eine Heimat finden soll. Die erfolgreichen ersten Ansiedlungsversuche des österreichischen Teams und deren Begleitflüge mit den Tieren ins Winterquartier haben einen kräftigen Dämpfer bekommen. Fünf Tiere, die mit GPS-Sendern ausgestattet waren, wurden auf ihrem Herbstzug über die Alpen nach Süden in Italien abgeschossen. Als Letzter wurde der Waldrapp Luna am 15. November 2016 in der Nähe von Costermano in der Provinz Verona mit schweren Verletzungen aufgrund von Schrotpellets aufgefunden, wie Projektleiter Johannes Fritz Ende des vergangenen Jahres mitteilte. "Das bedeutet, dass fast 30 Prozent aller Waldrappe abgeschossen wurden, die seit September 2016 von den Brutplätzen nördlich der Alpen in die südliche Toskana migrierten", sagt er: "Dies ist eine ernste Bedrohung für eine der am stärksten gefährdeten Vogelarten der Welt. Ich bin entsetzt, in welchem Umfang hier eine sinnlose und unkontrollierte Zerstörung der Biodiversität stattfindet."

Ungeachtet dieser Hiobsbotschaften läuft das Überlinger Projekt planmäßig weiter. Auch hier soll nach den zwei erfolgreichen Versuchen in Niederbayern und im Salzburger Lands eine dritte Kolonie von Waldrappen wieder neu angesiedelt werden. Die senkrechten Molassefelsen bei Goldbach und Brünnensbach gelten bei den Experten als ideal für den Brutplatz. Der ursprünglich auserkorene Felsen unmittelbar bei Brünnensbach war allerdings wieder aufgegeben worden, weil Anwohner sich wegen des drohenden Vogelflugverkehrs Sorgen machten.

"Wir werden jetzt einen anderen Standort bei Goldbach wählen", sagt Rolf Geiger, Leiter des Grünflächenamts, der eng in das Projekt involviert ist. Dort sei die Situation auch günstiger, um eine Beobachtungs- und Informationsstation einzurichten. Die Waldrapp-Kolonie soll – wenn alles klappt – auch zu einer Besonderheit im Jahr der Landesgartenschau werden.

"Wenn das Projekt neu ist, gibt es hier und da manchmal gewisse Vorbehalte", sagt Forscher Johannes Fritz: "Wenn es dann einmal läuft, ist das Eis schnell gebrochen." Noch spielen die Brutfelsen ohnehin keine Rolle. Wenn alles glatt läuft, rechnen die Wissenschaftler im Jahr 2019 mit ersten Rückkehrern aus dem Winterquartier, die an den Molassefelsen ihren Nachwuchs aufziehen können. Doch dazu müssen sie als Jungvögel erst an ihre Heimat gewöhnt werden. Im Alter von wenigen Tagen kommen sie zunächst in den Wiener Tiergarten Schönbrunn. Dort werden sie auf ihre menschlichen Ziehmütter geprägt, die sie später im Sommer mit den Ultra-Leichtfluggeräten in den Süden begleiten werden.

"Wenn die Jungvögel langsam mobil werden", erklärt Fritz, "dann werden wir mit den Tieren nach Hödingen auf das Trainingsgelände kommen. Das wird wohl Mitte bis Ende Mai sein." Im April 2016 hat er sich schon nach einer Wiese umgeschaut, die groß genug ist und ohne störende Hindernisse. Zwischenzeitlich waren Alternativen im Gespräch, doch nun wird das Team einen Standort zwischen dem Sportplatz und dem Tierheim nutzen. Beim Sportheim werden Fritz und seine Mitarbeiter ihr Camp aufschlagen. "Das eigentliche Fluggelände für die Tiere ist nicht direkt einsehbar. So stören wir die Leute nicht und die Leute stören uns nicht."

Der Wissenschaftler rechnet mit rund 30 bis 32 Tieren, die hier ab Ende Mai ihre Flugübungen absolvieren werden. Da sie schon zuvor auf ihre weiblichen Bezugspersonen geprägt worden waren und sie sich hier weiter an diese Ziehmütter gewöhnen, besteht keine Gefahr, dass die jungen Waldrappe ausbüxen. Auf ihrem Trainingsgelände haben sie quasi Vollversorgung rund um die Uhr, bleiben bei ihrer "Familie" und werden nach wenigen Wochen zu geübten Fliegern. Voraussichtlich Mitte August werden Fritz und drei Ziehmütter mit zwei Ultra-Leichtfluggeräten in Hödingen aufbrechen und die Tiere ins Winterquartier in der Toskana begleiten. Das ist ihnen mehrfach gelungen, wobei beeindruckende Aufnahmen entstanden sind, die der österreichische Biologe im Vorjahr in Hödingen präsentierte. Auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben die Wissenschaftler dabei gewonnen – unter anderem über die energiesparende Flugtechnik, die die Tiere beherrschen.

Beitrag zur Biodiversität