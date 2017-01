Überlingen Waldorfschule baut weiter am Campus

Ein Neubau für Handwerk und Kunst ersetzt die Räume aus der Gründerzeit. Die Grundsteinlegung erfolgte noch im Dezember und die Bushaltestelle wurde verlegt. Die Waldorfschule investiert rund drei Millionen Euro in das zweigeschossige Gebäude.

Ganz Überlingen redet von den Plänen für einen Schulcampus, die Waldorfschule baut schon daran, könnte man vor den langfristigen Visionen der Stadt formulieren. Doch um ehrlich zu sein: Auch in Rengoldshausen ging es immer nur schrittweise voran. Der noch Ende Dezember mit einer feierlichen Grundsteinlegung begonnene Neubau für das Handwerk und die Bildenden Künste (HBK) war von der Genossenschaft als Schulträger schon im Jahr 2012 beschlossen worden, geträumt haben Lehrer und Schüler sogar noch viel länger von einem neuen Ateliergebäude. Die Rohbauarbeiten laufen auf Hochtouren, im Spätsommer soll es rechtzeitig zum kommenden Schuljahr bezogen werden können.

Was rund um die 1972 gegründete Schule inzwischen in vielen Etappen entstanden ist, kann sich sehen lassen. Mehr als zehn Jahre dauerte es nach dem Beginn in Rengoldshausen, bis das markante Hauptgebäude in der heutigen Form fertiggestellt war. Die Kaspar-Hauser-Schule stellt seit Ende der 1980er Jahre ein wichtiges ergänzendes Angebot dar, die Sporthalle ist ein weiterer wichtiger Baustein. Zuletzt war auf dem großen Areal nordwestlich der Landesstraße in den Jahren 2012 bis 2014 der große Neubau für den Waldorfkindergarten entstanden, der seine Wurzeln einst auf dem Hofgut Rengoldshausen hatte.

Schon vor mehr als zehn Jahren hatte die Waldorfschule ein neues "Ateliergebäude" für Handwerk und Kunst ins Visier genommen – damals noch an einem anderen Standort – und einen ersten Bauantrag gestellt. Auf Drängen der Stadt wurde schließlich ein Gesamtkonzept als Masterplan erstellt, der in den vergangenen Jahren sukzessive abgearbeitet wurde. Wo jetzt das neue Gebäude der Schule entsteht, floss in den Gründerjahren noch munter der Durchgangsverkehr zu den Gewerbebetrieben, die unmittelbar angrenzen. Heute wäre das kaum mehr vorstellbar. Erst war die Zufahrt zur Sackgasse umgebaut worden, dann die erste Fußgängerbrücke erstellt, die im August 2009 schon wieder ersetzt werden musste.

Künftig wird der Neubau, der auf rund drei Millionen Euro kalkuliert ist, zwischen dem Hauptbau der Schule und dem Kindergarten das Ende der privaten Zufahrtsstraße und damit das Ensemble vervollständigen. Der Grundriss des vom Konstanzer Architekten Ralf Zander geplanten Gebäudes schmiegt sich harmonisch zwischen den Bestand und schließt die Lücke. Der Eingang ist dem Hauptbau zugewandt, auf der rückwärtigen Seite entsteht ein Ausgang zum künstlerischen Außenbereich für Malerei und Bildhauerei sowie zu den Materiallagern.

In dem symmetrischen Gebäude selbst entstehen zwei Holzwerkstätten, zwei Räume für plastisches Arbeiten, eine Steinwerkstatt und eine Weberei. Im Zentrum sind die großen Maschinen für die Holzbearbeitung und ein Lager untergebracht. Im Obergeschoss werden neue Räume für die Eurhythmie geschaffen. Mit dem Neubau entsteht hinter der mit den vier Haltestellen nach vorne verlegte Buswendeschleife ein fast rundum geschlossener Freiraum mit amphitheatralischem Charakter.

Bei der Stadt hatte die Waldorfschule schon vor einigen Jahren einen Zuschussantrag gestellt, doch der Ausschuss für Bildung und Kultur stellte keine Förderung durch die Stadt in Aussicht. Gut die Hälfte der Kosten leistet das Land als Zuschuss. "Auf das Gebäude haben wir schon seit vielen Jahren hingearbeitet", erklärt Martin Beyersdorffer, der dem Baukreis angehört und Handwerk unterrichtet: "Wir sind mit diesen Angeboten teilweise immer noch in den Baracken aus den Gründungsjahren untergebracht." Doch spielten gerade das Handwerk, die Bildende Kunst und die darstellende Kunst in der Waldorfpädagogik eine ganz zentrale Rolle. Mit dem Neubau soll diese Wertschätzung auch äußerlich sichtbar gemacht werden.

Die Schule

Gegründet worden war die Freie Waldorfschule im Jahr 1972 und hat sich seitdem sukzessive weiterentwickelt. Mit derzeit 850 Schülern in den Klassen eins bis 13 zählt sie zu den größten Schulen im Lande, die nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten. Unmittelbar vor Weihnachten war in einer schulinternen Feier der Grundstein für den Neubau gelegt worden. Kurze Ansprachen des Architekten Ralf Zander, der Kunstlehrerin Gabriella Burkhardt und von Frank Einsdorf aus dem Lehrerkollegium sowie musikalische Beiträge umrahmten die feierliche Versenkung eines kupfernen Pentagondodekaeders – eines regelmäßigen Zwölfflächners – in das neue Fundament. (hpw)