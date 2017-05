Überlingen Waldorfschule Überlingen: Langer Applaus für Dreigroschenoper

Nach sieben Monaten Arbeit brachten die Schülerinnen und Schüler jetzt ihr Oberstufen-Musical auf die Bühne. Das Musiktheaterprojrekt wurde zu einem vollen Erfolg. Von Dienstag, 25. April, bis Sonntag, 30. April, dab es sechs Aufführungen.

Am Ende der Premierenaufführung waren alle gemeinsam auf der Bühne. Alle Gewerke, die zum Gelingen einer Aufführung beitragen, standen dicht gedrängt auf der großen Bühne und holten sich den verdienten Applaus ab. Die Schauspieler, die Technik, das Licht, die Maske, die Kostüme, das Orchester. Und mit den Gewerken auch die Verantwortlichen hinter der Bühne. Für einen war es ein besonderer Moment. Musiklehrer Gerd Schories hatte das Projekt vor 32 Jahren angestoßen, Ende des Schuljahres geht er in Rente.

Seit 1985 gibt es alle vier Jahre an der Waldorfschule für die Oberstufenschüler dieses Projekt. Der Mann der ersten Stunde erinnert sich gerne an die Anfänge. Das erste Projekt war Orpheus, Theresia Walser hat mitgespielt, ihr Vater Martin saß im Publikum und hat die Kritik geschrieben. "Mit dem für einen Kritiker nötigen Abstand", erzählt Schories und lacht. Heuer also Brecht und Weill mit ihrer Dreigroschenoper.

Seit den Anfangstagen des Projekts hat sich wenig geändert. "Es findet nur alle vier Jahre und gänzlich parallel zum regulären Schulbetrieb statt", beschreibt Schories die Rahmenbedingungen, "es ist jedesmal eine großartige Leistung von den Schülern und Lehrer". Viele Schüler warteten ungeduldig, bis auch sie mitmachen dürften. Und das trotz der zusätzlichen Arbeit, die sie erbringen müssen. Einige der Akteure absolvieren während des Projekts noch die Prüfungen zur Mittlere Reife oder zum Abitur.

Das Orchester um Gerd Schories war einer der Glanzlichter des Premierenabends. Schories hatte seine 28 Musiker im Orchestergraben im Griff. Mit sicherer Hand führte er sie zu leisen und lauten Tönen, je nach der Stimme der Akteure auf der Bühne. Diese agierten anfangs merkwürdig abwesend. Der Funke zum Publikum mochte nicht überspringen, zu mechanisch wirkte die Anfangsphase. Aber die jungen Bühnenmenschen fanden nach den Anfangsakten Sicherheit. Ließen sich offenherziger auf ihre Rolle ein. Einzig Tiger Brown (Espen Rechtsteiner), Herr und Frau Peachum (Juri Kuhn, Magdalena Briesch) strahlten zu diesem Zeitpunkt schon Bühnenpräsenz aus. Brown, mit seinem Kaiser-Wilhelm-Bart, wirkte wie eine Slapstick-Figur, was das Parodistische der Dreigroschenoper unterstrich. Bis zur Pause fing das Ensemble das Publikum ein.

Mackie Messer (Elias Franz) blieb etwas sperrig, obwohl er die Arroganz seiner Figur immer ausstrahlte. Der Dialog seiner beiden Frauen Polly (Gloria Bee) und Lucy (Sophie Allgöwer) hätte ruhig etwas dramatischer sein können. Immer wenn die Tonfall in die Gossensprache abrutschte, funkelte Authenzität auf.

Die Komparserie wurde gut in Szene gesetzt. Seien es die Huren oder die Bettler. Sie ergänzten das Bild, spielten sich aber nicht in den Vordergrund. Das zweite Glanzlicht war die Leistung als Chor. Großartig wenn alle Akteure, Schauspiel wie Orchester, ins volle gingen und alles gaben was Stimme und Instrument hergab.

Das Bühnenbild blieb im Sinne Brechts minimalistisch. Schaumstoff-Säulen waren mal Wohnung, mal Bett oder Straßenwand. Am Ende waren sie der Galgen, auf dem Mackie Messer auf seine Hinrichtung wartete. Zuvor wurde er in der Gefängnisszene als Lichtfigur in Szene gesetzt. Bei der Prozession seiner Unterstützer und Gegner kamen alle auf die Bühne. Polizeichef Brown, diesmal als Kurier der Königin, ritt – auf einem Steckenpferd – durch den Zuscherraum und brachte die frohe Kunde der Begnadigung des Missetäters. Parodie pur im Sinne Brechts.

Chapeau vor der Gemeinschaftsleistung der Schüler, die sie vom vergangenen Dienstag bis zum Sonntag in zwei öffentlichen Generalproben und vier Aufführungen auf die Bühne brachten. Ihre Mühen haben sich zur Freude des Publikums gelohnt. Applaus auch für die Verantwortlichen im Hintergrund, die ihre Schüler zu dieser Leistung führten.



Stück und Auswahl

"Und der Haifisch, der Zähne / und die trägt er im Gesicht". Die Moritat von Mackie Messer ist ein Welterfolg geworden. Sie ist das Vorspiel des Musiktheaterstücks von Bert Brecht und Kurt Weill, die Schöpfer der Parodie auf die Oper, aber vor allem auf die Gesellschaft ihrer Zeit. Musikalisch werden die unterschiedlichsten Musikrichtungen eingesetzt. Tango und Jazz, aber auch expressionistische Musik sind nur einige davon. Uraufführung war am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm, heute noch die Spielstätte des Berliner Ensembles. Eines der besten deutschsprachigen Theater, kurz Brecht-Theater genannt.

Nach den Sommerferien 2016 stellten die Musiklehrer den Schülern neben der Dreigroschenoper auch "My fair Lady" und Mozart als Musical-Projekte für das Musiktheaterprojekt vor. Brechts Anliegen, einen kritischen Blick auf die Gesellschaft zu werfen, überzeugte die Schüler. Mit ihrem herausragendem Engagement brachten sie zusammen mit ihren Lehrern und Regisseur Claudius Hoffmann das Stück erfolgreich auf die Bühne. (mt)