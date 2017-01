Überlingen Waldorfschüler präsentieren ihre Projektarbeiten: Von der Idee bis ins Rampenlicht

Vor mehreren hundert Zuschauern haben die Zwölftklässler der Überlinger Waldorfschule am Wochenende die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten vorgestellt. Von Akrobatik, über Schauspiel und Kunst bekamen die Besucher viele tolle Projekte zu sehen.

Wer an diesem Wochenende die Waldorfschule in Überlingen besuchte, war Zeuge eines Ereignisses, das seit 37 Jahren stattfindet – und doch jedes Jahr immer wieder begeistert: Die Schüler der 12. Klassen präsentierten ihre Projektarbeiten auf der Bühne.

Wenn sich der schwere, rote Vorhang hebt, dann warten die Zuschauer mit Spannung auf das, was da kommen mag: Als mit lautem Pfeifen Jonglagekeulen geisterhaft über die Bühne fliegen, ist das Publikum überrascht. Kurz darauf erscheint Elisa von Malm, die nicht nur die Keulen durch die Luft fliegen lässt, sondern auch mit lockerer Hand fünf Bälle jonglierend, das Publikum begeistert. Es folgen kunstvolle Tricks am Vertikaltuch in schwindelerregender Höhe.

Ebenfalls beeindruckt Ann-Marie Brenner mit ihrer Körperbeherrschung: „Bewegung contra Ruhe“ ist ihr Thema. Humorvoll und locker tanzt sie mit einer kleinen Gruppe Boogie-Woogie, begleitet von einem jubelnden Publikum- um sich im nächsten Moment aus der Gruppe zu lösen und einen Handstand in den verschiedensten Variationen darzustellen.

Für gute Stimmung sorgen die selbstgeschriebenen Songs der beiden Schüler Mathis Frank und Florian Lamerdin. Mathis Frank mit Gitarre und rauer Stimme wird von rythmischen Einspielern von Florian Lamerdin begleitet. Als Kleopatra in rotem Kleid die Bühne betritt und zu singen beginnt, ist klar, dass es sich um Julika Hing handelt: Die Schülerin ist für ihre Stimme bekannt – und begeisterte dennoch aufs Neue: mit Arien aus der Oper „Giulio Cesare“ von Georg Friedrich Händel.

Sehr abstrakt und gleichermaßen ausdrucksstark, faszinierte die Schülerin Gloria Bee mit ihrem selbst konzipierten Tanzstück "An Mauern wachsen". Auch Jonas Maroscyk beeindruckte mit "Bewegende Fragen und getanzte Antworten". Ohne Kulisse und Spezialeffekten gelang es ihm, das Publikum allein durch seine Bewegung in den Bann zu ziehen. Wie ein Scherenschnitt scheint die Performance von Frederike Bochmann: Hinter einer Leinwand praktiziert sie Yoga.

Für Janosch Breth, Gesamtbetreuer der musikalischen Projekte, ist die Präsentation der Darstellung jedes Jahr aufs Neue ein Erfolg: "Wenn man sieht, wie das Jahr über aus Vorstellung und Wünschen Tatsachen werden."

Eigene Geschichte als Theaterstück

Vom 3. bis 5. Februar halten die Schüler Vorträge über ihre Projekte. An diesem Wochenende stellen die Zwölftklässler den Besuchern neben den künstlerischen Projekten auch die Projekte mit theoretischem Schwerpunkt vor.

Als Shvan Youssef im Januar 2016 in die Integrationsklasse der Waldorfschule aufgenommen wird, kann er kaum ein Wort Deutsch sprechen. Ein Jahr später ist er Autor und Hauptdarsteller eines Theaterstückes, das an diesem Wochenende ein großes Publikum bewegte. „Ich möchte meine Geschichte auf die Bühne bringen“, wünscht sich Youssef, als er von der Möglichkeit der Projektarbeit erfährt. Ein poetisches Theaterstück selbst zu inszenieren, das ist sein Ziel.

Hatte er zuvor kurdische und arabische Gedichte selbst verfasst, so beschäftigte er sich in der Arbeit intensiv mit deutscher Lyrik. Mit Unterstützung seines Projektleiters Thomas Teichmann erarbeitet er ein Theaterstück, das von seiner Flucht aus Syrien, aber auch den Schwierigkeiten, mit denen er sich in Deutschland konfrontiert sieht, handelt. Sieben Mitschüler begleiten das Schauspiel auf der Bühne; mal im mit ihm im Dialog, mal im Hintergrund als Sprechchor.

Einzelne Passagen werden auf Kurdisch vorgetragen: „Meine Sprache auf der Bühne zu hören, von meinen neuen deutschen Freunden“, sagt er, habe ihn sehr berührt. Aber auch das Publikum ist sichtlich bewegt: Stehend applaudieren die Zuschauer am Ende der Vorstellung.

Meine Kugel und ich – eine Entwicklung

Mit viel Staunen und Verwunderung schauen die Besucher am vergangenen Wochenende Alexa Kanngießer auf der Bühne dabei zu, wie sie eine Kristallkugel mit Leichtigkeit balanciert: Eine Performance, die Magie mit Schauspiel verbindet.

Dabei täuscht die Leichtigkeit jedoch leicht über die harte Arbeit und Diziplin hinweg, mit der sich die Schülerin über das Jahr das Spiel mit der Kugel erarbeitete. „Teilweise habe ich ein halbes Jahr für einen Trick gebraucht“, erzählt die 18-Jährige. Da „Contact juggling“ nicht sehr verbreitet ist, eignete sich Alexa Kanngießer die Jonglage selbstständig an.

In die Performance auf der Bühne hat die Schülerin ihre persönliche Entwicklung, die sie mit der Kugel machte, eingebettet: Die Unsicherheit, mit der sich viele Jugendliche innerhalb einer Gruppe bewegen, verwandelte sich im Laufe der Projektarbeit in Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Dieser Prozess wird auf der Bühne von sechs Mitschülern begleitet, die am Ende der Aufführung Schilder mit Schlagworten wie „Selbständig“ und „Einzigartig“ in die Höhe halten. „In der Geschichte soll klar werden, dass man schon toll ist, wenn man einfach so ist, wie man ist“, erklärt die Schülerin die Grundidee hinter ihrem Projekt.

Ausdruck durch Farbe und Tanz

Für Kim Serden ließen sich gleich zwei Interessen zu einem Projekt verbinden: Die Freude an der Bewegung und der Wunsch mit Farben, auch auf der Bühne, zu arbeiten. Entstanden ist ein Bühnenprojekt, das die vier Jahreszeiten durch Tanz und Körperbemalung ausdrückt. Sehr ausdrucksstark, unterstützt von Mittänzern, deren Oberkörper die Schülerin selbst bemalt hatte, präsentierte sie ihr Projekt auf der Bühne. „Mein Ziel war es, mit der Farbe auf den Körpern, noch mehr Emotion und Lebhaftigkeit hervorzurufen“, erklärt die Zwölftklässlerin.

Über den Sommer hinweg beschäftigte sich Kim Serden intensiv mit Bodypainting. Die Lebendigkeit, die mit der Bemalung verbunden ist, fasziniert die Schülerin: „Wenn ich meinen Körper als Leinwand nutze, ist es nicht nur ein Kunstwerk, das auf einem toten Stück Papier entsteht.“ Die Performance erarbeitete sie sich selbständig – mit Unterstützung von Tanzlehrerin Bianca Kummer, deren Tanzunterricht sie einmal wöchentlich besucht.

Rückblickend hat die Schülerin das Gefühl, an der Arbeit gewachsen zu sein. Ihr Anliegen war es, ein Projekt zu erarbeiten das unmittelbar zu ihr gehört: „Dass ich zum Ausdruck komme.“ Sie kann sich vorstellen, einen künstlerischen Weg einzuschlagen.

Was bewegt indigene Menschen heute?

“Warum glaubst du an ein Morgen?” Diese Frage begleitete Elena Hauter durch ihre Gespräche mit indigenen Künstlern aus Nordamerika. Mit dem Ziel, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was indigene Menschen heute beschäftigt, produzierte die Schülerin einen 30-minütigen Dokumentarfilm, der die Hoffnung und den Glaube indigener Menschen zum Ausdruck bringt. „Das Bild von Indianern, wie wir es hier vermittelt bekommen, ist klischeebehaftet“, sagt Elena Hauter.

Das Anliegen der Schülerin ist es, die Menschen für sich selbst sprechen zu lassen. Die Möglichkeit ergab sich im Januar 2016 in Stuttgart: Beim Nordamerika-Filmfestival „Indianer Inuitl“ gelang es ihr, Termine mit indigenen Künstlern zu vereinbaren und diese selbst zu interviewen. Ohne Vorerfahrung erarbeitet sie sich auch die technischen Fähigkeiten: "Spannend ist rückblickend zu sehen, wie sich mein Blick auf meine eigene Arbeit am Film verändert und verbessert hat." Dennoch ist sie kritisch. Die Schülerin empfindet eine große Verantwortung gegenüber den Menschen, die sie interviewt. „Ich sah den Film quasi durch ihre Augen und versuchte, mir immer den nötigen Respekt gegenüber diesen großen Themen zu bewahren“, erzählt sie.