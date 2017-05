Überlingen Vorwurf der Beleidigung und Streit über offene Mietzahlungen: Gericht stellt Verfahren ein

In Überlingen stand ein Mann wegen des Vorwurfs der Beleidigung vor dem Amtsgericht. Während des Prozesses stritten sich Kläger und Angeklagter jedoch über ausstehende Mietschulden, die nicht Bestandteil der Anklageschrift waren. Da der Kläger letztlich nicht zu einem Kompromiss bezüglich der Schulden bereit war, entschied die Staatsanwaltschaft und das Gericht, das Verfahren einzustellen.

Ein Mieter hat seinen ehemaligen Vermieter beschuldigt, ihn beleidigt zu haben und daraufhin angezeigt. Grundlage des andauernden Streits war offenbar eine Meinungsverschiedenheit über noch ausstehende Mietschulden. Nach Anhörung des Angeklagten und des Klägers beschlossen aber sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Amtsgericht Überlingen, das Verfahren einzustellen.

Die Anklageschrift besagte, dass der Angeklagte den ehemaligen Mieter in der Öffentlichkeit mit "Hast du wieder kleine Mädchen belästigt" und dem Begriff "Arsch" beleidigt hatte. In seiner Stellungnahme erklärte der Angeklagte aus dem westlichen Bodensee-Kreis den Vorfall und die Hintergründe aus seiner Sicht. Zu der Zeit, als beide noch in einem Mieter-Vermieter Verhältnis standen, hatte der Mieter erzählt, dass er in einem Prozess wegen sexuellem Missbrauchs involviert war, wobei er von den Vorwürfen freigesprochen wurde. Die Missbrauchsvorwürfe bezogen sich auf seinen Sohn. Der Mieter hat, nachdem er den Vertrag schon gekündigt hatte, noch einige Zeit in der Wohnung gewohnt. Die dadurch entstandenen Mietschulden habe der Kläger bis heute nicht bezahlt, berichtete der Angeklagte. Als beide sich dann zufällig in einem Supermarkt über den Weg liefen, kam es zu einem Wortgefecht. Der 67-Jährige stritt ab, "Arsch" jemals und den Satz in dieser Formulierung gesagt zu haben. Er habe allerdings eine Anspielung auf die Missbrauchsvorwürfe des Mieters in Bezug auf seinen Sohn gemacht.

Bei der Anhörung des Klägers schilderte dieser eine völlig andere Sicht. Er habe keine Mietschulden beziehungsweise würde die unangebrachten Forderungen seines ehemaligen Vermieters nicht anerkennen. Zu dem Vorfall im Supermarkt sagte er, dass er ihn ausdrüklich der Belästigung kleiner Mädchen beschuldigt habe.

Da sich die Erklärungen immer mehr von der Anklageschrift entfernten und der Kläger zu keinem Kompromiss bezüglich der Mietschulden bereit war, die nicht Bestandteil der Verhandlung waren, wurde das Verfahren eingestellt.