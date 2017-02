Überlingen Vorverkauf für den Dorferschoppen startet am Samstag

Acht Männer steigen in Galgen und Krone in die bissige Butt. Das Programm ist noch unbekannt.

Jörg Bohm ist wieder Chef-Organisator des Dorfers, einer der bissigsten Fastnachtsveranstaltungen, die den Männern von Überlingen geboten wird. Premiere ist am Fasnetsfreitag in den zusammengelegten Gaststätten Krone und Galgen.

Frauen sind hier nicht zugelassen. Es sei denn, sie sind zufällig Oberbürgermeisterin von Überlingen oder waren es, arbeiten als Servicekraft in Krone und Galgen. Oder verstärken eine Abordnung der Stadtkapelle, die den musikalischen Beitrag zum Dorfer leistet.

Der Blasmusik vornehmste Aufgabe beim Dorfer ist es, den Tusch zu spielen. Bei manchem Gag, bei dem die Besucher ihr Lachen mit einem grollenden Hoho unterdrücken, dient der Tusch als eine Art Spaßometer. Als Signal: Das war witzig.

Um was es im Dorfer in diesem Jahr geht? Das ist noch völlig unbekannt. Bohm, der Conferencier des Dorfers, dichtet gerade noch selbst an seinem Programm, das er unter den Titel „Egotheraphie – Ibberlinge först“ stellt. Er hat aber keine Ahnung, was seine sieben mit ihm in die Butt steigenden Kollegen auf der Pfanne haben. Vieles wird ganz kurzfristig kreiert, manches spontan. Und weil die kreativen Männer sich eher als Individualisten verstehen, die ihr Programm nicht miteinander abstimmen, sind Doppelungen nicht ausgeschlossen. Es ist also mit einem gewissen Platanenalarm zu rechnen.

Angekündigt sind neben Jörg Bohm diese Buttanten: Achim Friesenhagen, Jürgen Waldvogel, Michael Jeckel, Michael Braun, Matthias Wigger, Herbert Gomeringer. Und Walter Jaud, der laut Jörg angekündigt habe, dass er aufhören möchte.

Aufführungstermine und Vorverkauf: Dorfer-Dämmerschoppen: Fasnetfreitag, 24. Februar, um 14 Uhr, Einlass ab 12 Uhr. Dorfer-Frühschoppen: Fasnetmontag, 27. Februar, um 11 Uhr, Einlass ab 9 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro inklusive neuem Dorferanstecker zum Erstausgabepreis, Eintritt 7 Euro (ohne Anstecker). Der Vorverkauf ist am Sonntag, 12. Februar, ab 11 Uhr im „Galgenhölzle“, Einlass ab 9 Uhr. Hier können je Person und Veranstaltung jeweils zwei Eintrittskarten erworben werden. Erforderliche Nummern werden bei Einlass ausgegeben. Restkarten sind ab Montag, 13. Februar, im „Galgenhölzle“ erhältlich.